The Rise of Astro-Tourism: Et blikk på astronomiske begivenheter og reiser

En fersk studie har vist at på grunn av lysforurensning kan 80 % av amerikanerne og en tredjedel av verdens befolkning ikke lenger se Melkeveien fra hjemmene sine. Dette har utløst en økende interesse for astroturisme, der folk reiser til nasjonalparker, observatorier og andre mørke himmelsteder for å være vitne til astronomiske hendelser.

Astronomiske hendelser som solformørkelser og meteorbyger er hovedattraksjonen for astroturister. Solformørkelser oppstår når nymånen kortvarig blokkerer solen, med totale formørkelser som den mest spektakulære, slik at seerne kan være vitne til solens korona. Det er også ringformørkelser, der månen ikke dekker hele solskiven, og delvise formørkelser, der bare en del av solskiven er blokkert.

Meteordusjer er en annen populær begivenhet blant astro-turister. Disse oppstår når jordens bane krysser støvet etterlatt av en komet, noe som resulterer i en visning av stjerneskudd. De mest kjente meteorregnene er Perseidene, Geminidene og Lyridene, oppkalt etter stjernebildene som de ser ut til å stamme fra.

Når du planlegger en astroturismeutflukt, bør flere faktorer vurderes. Månens fase er avgjørende, og stjernekikkingsforholdene er best under nymånen når månen er under horisonten. Været spiller også en betydelig rolle, da klar himmel er avgjørende for optimal visning. Det er også viktig å finne steder med mørk himmel borte fra lysforurensning, som kan identifiseres ved hjelp av lysforurensningskart som Bortle-skalaen med mørk himmel.

Astroturisme gir en unik mulighet for entusiaster til å være vitne til himmelske hendelser på førstehånd og få kontakt med universets underverker. Med flere formørkelser og meteorskurer i horisonten, forventes interessen for astroturisme bare å vokse.

kilder:

– Studie: 80 % av amerikanerne og en tredjedel av planetens befolkning kan ikke se Melkeveien på grunn av lysforurensning

-cnn.com