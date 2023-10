The Ring of Fire: En ringformet solformørkelse i Albuquerque, New Mexico

Den ringformede solformørkelsen, også kjent som «ildringen», er en fantastisk himmelbegivenhet som inntreffer når jorden, månen og solen er perfekt på linje. I motsetning til en total solformørkelse, hvor månen er i nærmeste avstand til jorden, under en ringformørkelse, er månen nær eller på sitt lengste punkt fra jorden. Dette resulterer i en lys ring av sollys som omgir den mørklagte månen.

14. oktober vil en sjelden ringformet solformørkelse være synlig over en stor del av det vestlige USA, fra Oregon til Texas. Under toppvisning vil over 90 % av solen bli skjult av månen. For å være vitne til ildringen, må man plassere seg innenfor den 116 mil brede banen til formørkelsen.

Albuquerque, New Mexico, er et praktisk sted for mange å observere dette himmelfenomenet. Formørkelsen vil begynne i Albuquerque kl. 9 MST og nå annularitet kl. 13. Etterpå vil månen gradvis bevege seg bort fra solen, og himmelen vil begynne å lyse opp.

For å forbedre seeropplevelsen arrangerer University of New Mexico en Enchanted Eclipse 2023-feiring på Johnson Field. Denne begivenheten starter klokken 8:30 og gir solbriller, kart og teleskoper for sikker observasjon av formørkelsen. Det er viktig å merke seg at de som planlegger å fotografere formørkelsen vil trenge et solfilter for kameraene sine for å beskytte øynene og utstyret.

Feiringen av Enchanted Eclipse 2023 avsluttes klokken 12:09, og lar deltakerne nyte denne imponerende begivenheten fullt ut.

For mer informasjon om den ringformede solformørkelsen og Enchanted Eclipse 2023-feiringen i Albuquerque, vennligst besøk www.eclipse.unm.edu.

Definisjoner:

– Ringformet solformørkelse: En formørkelse som oppstår når månen er nær eller på sitt lengste punkt fra jorden, noe som resulterer i en lys ring av sollys som omkranser den mørklagte månen.

– Total solformørkelse: En formørkelse som oppstår når månen er på nærmeste avstand til jorden, og blokkerer solen fullstendig og skaper et midlertidig mørke.

Kilde: Dave Gibsons fotografi og www.eclipse.unm.edu