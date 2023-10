SpaceX fjerner venteliste for Starlink i USA, tilbyr umiddelbar abonnement

SpaceX har kunngjort at de har eliminert ventelisten for sitt Starlink satellitt internettsystem i USA. Dette betyr at interesserte kunder nå kan abonnere for umiddelbar tilgang uten å måtte vente. Selskapet tilskriver denne prestasjonen den forbedrede kapasiteten som tilbys av andregenerasjons Starlink-satellitter, som tilbyr fire ganger mer kapasitet enn den første generasjonen. Som et resultat er Starlink nå tilgjengelig over hele landet.

Tidligere hadde tilgangen til SpaceXs satellittinternettsystem vært begrenset i visse deler av USA på grunn av stor etterspørsel. Potensielle kunder måtte vente i uker eller måneder for å få tilgang, mens eksisterende abonnenter opplevde problemer med nettverksbelastning som kunne senke internetthastigheten. SpaceX har imidlertid jobbet med å utvide kapasiteten til Starlink ved å skyte opp flere satellitter, noe som gradvis har lettet tilgangsbegrensninger.

Mandag fikk endelig de siste gjenværende ventetidene på ventelisten, primært lokalisert i det sørøstlige USA, tilgang. Denne utviklingen kom kort tid etter at SpaceX distribuerte en ny gruppe med 22 Starlink-satellitter i bane, og brakte det totale antallet satellitter til 4,845, som bekreftet av astronomen Jonathan McDowell.

Selv om ventelisten er fjernet, har noen abonnenter og til og med Starlink selv rapportert lavere hastigheter enn forventet. Imidlertid tilbyr andre generasjons Starlink-satellitter ikke bare økt kapasitet, men lover også raskere internetthastigheter for bakkebrukere. I tillegg forbereder SpaceX seg på å introdusere neste generasjons tallerkenmaskinvare, som forventes å forbedre ytelsen ytterligere.

kilder:

– [SpaceX](https://twitter.com/SpaceX/status/1576549769429934592)

– [PCMag](https://www.pcmag.com/news/spacex-removes-starlink-waitlist-across-us)