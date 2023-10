SpaceX lanserer 22 flere Starlink-satellitter i Doubleheader Spaceflight

By

SpaceX forbereder seg på en romfartsdobbelthode når det gir seg opp til å skyte opp 22 flere av Starlink-internettsatellittene. Den første etappen av dette dobbelthodet skal finne sted i kveld, 8. oktober, med en Falcon 9-rakett som er planlagt å løfte fra Cape Canaveral Space Force Station kl. 9:06 EDT. Det er også fire sikkerhetskopieringsmuligheter tilgjengelig for lanseringen.

Oppskytningen og oppdraget kan følges direkte via SpaceXs konto på X (tidligere Twitter) med dekning som starter fem minutter før avgang. Hvis alt går etter planen, vil Falcon 9s første trinn returnere til jorden og lande vertikalt på SpaceX-droneskipet A Shortfall of Gravitas rundt 8.5 minutter etter oppskyting. Denne spesielle Falcon 9 første etappen har allerede fullført 14 løft og landinger, inkludert sending av astronauter til den internasjonale romstasjonen for NASA.

Omtrent 65 minutter etter oppskytingen vil de 22 Starlink-satellittene bli utplassert fra Falcon 9s øvre trinn til lav jordbane. Etter denne lanseringen vil det være et nytt Starlink-oppdrag fra vestkysten klokken 3:23 EDT. Dette vil være årets 71. og 72. orbitale oppskytninger for SpaceX, med flertallet dedikert til å utvide Starlink-megakonstellasjonen.

Starlink megakonstellasjonen består for tiden av over 4,830 XNUMX operative satellitter og er fokusert på å levere internettilgang til underbetjente områder rundt om i verden. SpaceX fortsetter å gjøre fremskritt innen satellittbasert internett-tilkobling, og disse kommende lanseringene bidrar ytterligere til deres ambisiøse mål.

