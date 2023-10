SpaceX er satt til å lansere 22 Starlink-satellitter for Boosted Satellite Constellation

SpaceXs Starlink satellittkonstellasjon er i ferd med å motta en betydelig oppgradering med oppskytingen av 22 satellitter fra Florida. Falcon 9-raketten med de 22 Starlink internettsatellittene skal etter planen løftes tirsdag 17. oktober kl. 5 ET fra Space Launch Complex 20 (SLC-40) ved Cape Canaveral Space Force Station.

Denne spesielle oppskytningen er bemerkelsesverdig fordi den markerer den 16. flyvningen for rakettens første trinns booster. Boosteren har tidligere støttet oppdrag som GPS III Space Vehicle 04, GPS III Space Vehicle 05, Inspiration4, Ax-1, Nilesat 301, OneWeb Launch 17, ARABSAT BADR-8 og åtte Starlink-oppdrag. Denne imponerende merittlisten demonstrerer gjenbrukbarheten og påliteligheten til SpaceX sine raketter.

Etter trinnseparasjon vil den første trinnsboosteren ikke bli forkastet, men vil i stedet ta veien tilbake til jorden. Den vil utføre en kontrollert nedstigning og til slutt lande på droneskipet Just Read the Instructions, som vil ligge i Atlanterhavet. Dette landings- og gjenopprettingsarbeidet er et bevis på SpaceXs forpliktelse til bærekraftig romutforskning ved å gjenbruke dyre komponenter i stedet for å kaste dem etter én gangs bruk.

For de som er interessert i å se oppdraget utfolde seg, vil livedekning være tilgjengelig på SpaceXs offisielle YouTube-kanal, @SpaceX, omtrent fem minutter før avgang. Dette vil gi seerne et sete på første rad for å se Falcon 9-raketten som frakter Starlink-satellittene løfte seg og den påfølgende booster-landingen på droneskipet i Atlanterhavet.

Med hver vellykket lansering fortsetter SpaceXs Starlink-satellittkonstellasjon å utvide seg, og bringer global høyhastighets internettforbindelse ett skritt nærmere virkeligheten.

kilder:

– SpaceX (Twitter: @SpaceX)