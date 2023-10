– SpaceX Starship stablet for lanseringsprøve, venter på FAA-lisens.

I en spennende utvikling har SpaceX med suksess stablet sin nyeste Starship-prototype, den øvre scenen Ship 25, på toppen av Booster 9 ved Starbase-anlegget i Sør-Texas. Dette markerer et viktig skritt i forberedelsene til den kommende andre testflyvningen til Starship.

Stjerneskipet, som foretok sin første flytur i april i år, er et fullt gjenbrukbart romfartøy designet for oppdrag for å transportere last og mennesker til destinasjoner som Månen, Mars og videre. Dette ambisiøse prosjektet til SpaceX har som mål å revolusjonere romutforskning og gjøre interplanetariske reiser til en realitet.

Stablingen av skip 25 på Booster 9 er et kritisk skritt før testflygingen kan finne sted. Den vellykkede integrasjonen av disse to komponentene bringer SpaceX ett skritt nærmere lanseringen av Starship for sin neste flytest.

Men før testflyvningen kan finne sted, må SpaceX først sikre en oppskytingslisens fra Federal Aviation Administration (FAA). I tett samarbeid med FAA, sørger SpaceX for at alle nødvendige sikkerhetstiltak og forskrifter oppfylles for å motta lisensen.

Dette samarbeidet mellom SpaceX og FAA fremhever viktigheten av å sikre sikkerhet og samsvar med romfartsaktiviteter. Ved å jobbe tett sammen, streber begge enhetene etter å flytte grensene for romutforskning mens de prioriterer velvære for mannskapet, romfartøyet og allmennheten.

Ettersom forberedelsene til den andre testflygingen av Starship fortsetter, er den vellykkede stablingen av Ship 25 på Booster 9 en betydelig milepæl. Det bringer SpaceX ett skritt nærmere neste fase av testing og til slutt drømmen om å gjøre interplanetariske reiser til virkelighet.

