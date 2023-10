SpaceX stabler stjerneskipprototypen foran testflyging

By

SpaceX har fullført stablingen av sin siste Starship-prototype ved deres anlegg i Starbase, Texas, som forberedelse til romfartøyets andre testflyging. Selskapet delte bilder av stableprosessen på sosiale medier, sammen med nyheten om at de jobber med Federal Aviation Administration (FAA) for å få en lanseringslisens.

FAA avsluttet nylig etterforskningen av Starships første testflyging, som fant sted 20. april. Dessverre møtte oppdraget problemer og kjøretøyet ble med vilje ødelagt. Elon Musk har imidlertid uttalt at det nyeste Starship-kjøretøyet er teknisk klart for flyging, med vellykkede testfyringer av motorene. SpaceX venter på godkjenning fra FAA for å fortsette oppskytingen.

Står nesten 400 fot høy, Starship er den største og kraftigste raketten som noen gang er konstruert. Den overgår skyveevnen til NASAs Saturn V-månerakett. Romfartøyet består av to trinn – det øvre trinnet, også referert til som Starship, og første-trinns booster, kjent som Super Heavy. Begge komponentene er designet for å være fullt gjenbrukbare, en avgjørende faktor for å gjøre Mars-kolonisering økonomisk levedyktig, ifølge Musk.

Dette er ikke første gang SpaceX har stablet denne spesielle Starship-prototypen. Teamet gjennomførte en lignende operasjon bare forrige måned. Ettersom selskapet går videre med forberedelsene til den kommende testflyvningen, fortsetter de å jobbe tett med FAA for å sikre en vellykket lansering.

