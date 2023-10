En SpaceX Falcon 9-rakett skal etter planen sende 21 Starlink internettsatellitter i bane fra Californias Vandenberg Space Force Base. Oppskytingen er satt til tidlig morgen i dag, med raketten som løfter av klokken 3:47 EDT. Men hvis timingen ikke fungerer, er det tre sikkerhetskopieringsmuligheter tilgjengelig.

Lanseringen vil bli nettkastet på X, tidligere kjent som Twitter, med dekning som starter omtrent fem minutter før avgang. Hvis alt går som planlagt, vil Falcon 9s første trinn trygt returnere til jorden, og lande på droneskipet "Of Course I Still Love You" rundt 8.5 minutter etter lansering. Denne spesielle rakettens første etappe har allerede fullført 16 flyreiser, bare én tilbake for SpaceXs gjenbruksrekord.

De 21 Starlink-satellittene vil bli utplassert fra Falcon 9s øvre trinn ca. 62.5 minutter etter oppskyting. Denne oppskytingen markerer det 75. orbitale oppdraget for SpaceX i 2023, ettersom selskapet har som mål å oppnå 100 flyvninger innen utgangen av året og 144 i 2024.

SpaceXs primære fokus i år har vært å bygge ut Starlink megakonstellasjonen, som har som mål å gi global internettdekning. For tiden består Starlink av nesten 4,900 operative satellitter, og dette tallet vil fortsette å vokse i fremtiden.

Følg AzerNews på Twitter for flere oppdateringer om denne lanseringen og andre nyheter.

kilder:

– Space.com

– Azernews