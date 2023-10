En SpaceX Falcon 9-rakett vil sende 21 Starlink-satellitter i bane

SpaceX forbereder seg på nok en rakettoppskyting, denne gangen for å distribuere 21 Starlink internettsatellitter i bane. Falcon 9-raketten skal ta av fra Californias Vandenberg Space Force Base på lørdag klokken 3:47 EDT. Hvis det er noen forsinkelser, er sikkerhetskopieringsmuligheter tilgjengelig mellom 4:23 EDT og 6:00 EDT.

Lanseringen vil bli streamet på SpaceXs konto på X (tidligere kjent som Twitter) med start omtrent fem minutter før oppskytingen. Hvis alt går etter planen, vil Falcon 9s første etappe returnere til jorden og lande på droneskipet "Of Course I Still Love You" omtrent 8.5 minutter etter lansering. Dette vil markere den 16. flyvningen for denne spesielle rakettens første etappe, bare én flytur fra selskapets gjenbruksrekord.

Etter omtrent 62.5 minutter vil de 21 Starlink-satellittene utplasseres fra Falcon 9s øvre scene. Denne oppskytningen vil være SpaceXs 75. orbitale oppdrag i 2023, ettersom selskapet streber etter å nå målet om 100 flyvninger innen utgangen av året, og 144 flyvninger i 2024.

SpaceXs Starlink-prosjekt har vært et stort fokus i år, med omtrent 60 % av flyreisene deres dedikert til å utvide internett-megakonstellasjonen. For tiden er det nesten 4,900 operative satellitter i Starlink, og dette tallet vil fortsette å øke i årene som kommer.

Kilde: SpaceX Mission Description