SpaceX Falcon 9 Rocket lanseres for rekord 17. gang

En SpaceX Falcon 9-rakett skal skrive historie ved å skytes opp for 17. gang i kveld. Raketten vil bære 22 av SpaceXs Starlink internettsatellitter. Oppskytingen er planlagt å finne sted fra Cape Canaveral Space Force Station i Florida klokken 10:47 EDT. Seere kan se arrangementet live gjennom SpaceX sin konto på X.

Hvis alt går etter planen, vil Falcon 9s første trinn returnere til jorden etter 8.5 minutter og lande på et SpaceX-droneskip stasjonert til sjøs. Dette vil markere det 17. vellykkede oppløftet og landingen for denne spesielle Falcon 9-boosteren, og sette en ny milepæl for gjenbruk av raketter. Foreløpig har bare to Falcon 9-boostere oppnådd 16 flyvninger.

De 22 Starlink-satellittene om bord på raketten vil bli utplassert i lav jordbane omtrent 62.5 minutter etter oppskyting. Denne oppskytningen vil også bidra til nok en rekord for SpaceX, ettersom det vil være deres 65. orbitale oppdrag for året, og overgå deres tidligere rekord på 61 satt i 2022.

SpaceX har først og fremst fokusert på å utvide Starlink megakonstellasjonen i år, som for tiden består av over 4,700 operative satellitter. Imidlertid planlegger selskapet å fortsette å øke dette antallet ettersom de har tillatelse til å skyte opp 12,000 30,000 Starlink-satellitter og har søkt om godkjenning for ytterligere XNUMX XNUMX.

Med hver vellykket oppskyting og landing demonstrerer SpaceX viktigheten og potensialet til gjenbruk av raketter. Mens de fortsetter å flytte grensene for romteknologi, ser fremtiden for romutforskning lysere ut enn noen gang.

kilder:

– SpaceX-oppdragsbeskrivelse

– SpaceXs konto på X (tidligere Twitter)