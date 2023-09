En Falcon 9-rakett skyter opp 21 Starlink-satellitter fra Vandenberg Space Force Base

En Falcon 9-rakett ble vellykket skutt opp fra Vandenberg Space Force Base mandag kveld, og markerte den tredje oppskytingen i september. Raketten, som tilhører SpaceX, fraktet 21 Starlink-satellitter som en del av selskapets oppdrag om å tilby global internetttjeneste. SpaceX har som mål å forbedre internettilgangen i områder hvor den har vært upålitelig eller utilgjengelig.

Utplasseringen av satellittene var forventet å finne sted rundt en time etter avgang. Førstetrinns boosteren til raketten, som allerede hadde fløyet 11 ganger, landet vellykket på droneskipet plassert i Stillehavet.

Rett før lanseringen annonserte Telesat, et kanadisk selskap, en multilanseringsavtale med SpaceX for oppdrag fra både Vandenberg og Florida. Telesat har kjøpt 14 oppskytninger på Falcon 9-raketten, som hver frakter opptil 18 Telesat Lightspeed-satellitter til lav bane rundt jorden per oppskyting. Lanseringskampanjen for Telesat skal begynne i 2026, med global tjeneste beregnet på 2027.

Telesat Lightspeed-nettverket vil gi høyhastighets datakoblinger, svært sikre tilkoblinger og bredbåndstilkobling med lav latens over hele verden. I forrige måned signerte Telesat en kontrakt med MDA Ltd. for å fungere som hovedleverandøren av satellitt.

Telesats president og administrerende direktør, Dan Goldberg, uttrykte tillit til SpaceX sin pålitelighet og høye oppskytningsfrekvens, og uttalte at de vil være en god partner i lanseringen av Telesat Lightspeed. SpaceX President og Chief Operating Officer, Gwynne Shotwell, uttrykte stolthet over å lansere Telesats konstellasjon og utvidelse av tilkoblingsmuligheter for kunder over hele verden.

Rakettoppskytningen kommer ikke bare SpaceX til gode, men gir også arbeidsmuligheter for arbeidere og bringer besetningsmedlemmer til Central Coast, noe som øker den lokale økonomien.

I tillegg til denne nylige oppskytningen, har Vandenberg tidligere i måneden skutt opp en Falcon 9-rakett som fraktet militærsatellitter i bane for US Space Force Space Development Agency.

