SpaceX kunngjør tidlig lansering av Falcon 9 Rocket

SpaceX har annonsert en kommende oppskytning fra Vandenberg Space Force Base. Selskapet sikter klokken 12:47 den 21. oktober for oppskyting av en Falcon 9-rakett fra SLC-4E. Hensikten med denne oppskytningen er å distribuere 21 Starlink-satellitter til lav bane rundt jorden.

I tilfelle oppskytingen ikke kan fortsette som planlagt, har SpaceX identifisert tre sikkerhetskopieringsmuligheter mellom 1:23 og 3:11 for omplanlegging. I tillegg er det seks ekstra sikkerhetskopieringsmuligheter tilgjengelig fra kl. 26 lørdag til kl. 2 søndag.

For de som er interessert, vil en direktesendt webcast fra SpaceX være tilgjengelig omtrent fem minutter før lanseringen. Dette vil gi seerne sanntidsoppdateringer og la dem være vitne til oppdraget mens det utfolder seg.

Det er verdt å merke seg at boosteren som skal støtte dette oppdraget har blitt brukt 15 ganger i tidligere lanseringer. Etter sceneseparasjon forventes rakettens første etappe å lande på Of Course I Still Love You Droneship i Stillehavet. Denne gjenbrukbarheten er en betydelig milepæl i SpaceXs innsats for å redusere kostnadene ved romutforskning og gjøre den mer bærekraftig.

Når det gjelder lokal påvirkning, forventes det ikke å høres noen lydsignaler under denne lanseringen. Dette er gode nyheter for innbyggere i nærheten, ettersom lydsignaler kan være forstyrrende og oppsiktsvekkende.

Totalt sett representerer denne tidlige morgenoppskytningen av SpaceX nok et skritt fremover i selskapets pågående oppdrag om å utvikle og utvide sitt globale satellittnettverk.

Definisjoner:

– Falcon 9 rakett: En to-trinns orbital bærerakett utviklet av SpaceX. Den er designet for pålitelig og sikker transport av satellitter og nyttelast ut i verdensrommet.

– Starlink-satellitter: En konstellasjon av små satellitter distribuert av SpaceX med mål om å gi global bredbåndsdekning.

– Of Course I Still Love You Droneship: Et autonomt droneskip brukt av SpaceX for å lande og gjenopprette rakettforsterkere til sjøs.

Kilde: SpaceX (ingen URL oppgitt)