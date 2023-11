Ny Cargo Dragon CRS-29 lansering forsinket for endelig behandling før lansering

By

NASA og SpaceX har kunngjort en to-dagers forsinkelse for lanseringen av Cargo Dragon CRS-29-oppdraget til den internasjonale romstasjonen (ISS). Lanseringen, opprinnelig planlagt til 5. november, vil nå finne sted 7. november klokken 9:16 EST. Den ekstra tiden vil tillate fullføring av den endelige pre-lanseringsbehandlingen, ifølge NASA-tjenestemenn.

Cargo Dragon CRS-29 vil bære en imponerende nyttelast på omtrent 6,500 pund (nesten 3,000 kg) med forsyninger, forskning og maskinvare til ISS. Dette oppdraget har betydelig betydning, ettersom det inkluderer ulike vitenskapelige eksperimenter og utstyr som vil bidra til å fremme romutforskning og -teknologi.

Et av høydepunktene i dette oppdraget er lanseringen av en toveis laser-array, som skal teste høyhastighetskommunikasjon i lav jordbane. NASA har som mål å forbedre kommunikasjonsevnen og øke hastigheten som en del av Artemis-programmet, som har som mål å lande astronauter på månens overflate innen 2025 eller 2026.

Andre eksperimenter ombord på Cargo Dragon CRS-29 inkluderer en studie av luftforstyrrelser i jordens atmosfære gjennom et NASA-eksperiment med atmosfæriske bølger. Det er også en undersøkelse fra European Space Agency som fokuserer på vanngjenvinning på ISS, samt et ISS National Lab-eksperiment som utforsker virkningen av slimslimhinnen i luftveiene på medikamentlevering.

I tillegg vil arvestykkefrø dyrket av Choctaw Nation of Oklahoma bli sendt til ISS for en vitenskap, teknologi, ingeniørvitenskap og matematikk (STEM) utdanningsmulighet. Disse initiativene fremhever viktigheten av samarbeid mellom ulike organisasjoner og samfunn for å fremme vitenskapelig kunnskap og inspirere fremtidige generasjoner.

Når oppdraget er vellykket lansert, vil Dragon-romfartøyet legge til kai med ISS 9. november like før kl. 12 EST. Denne betydningsfulle begivenheten vil bli dekket live av Space.com, og gir seerne en mulighet til å se dette viktige oppdraget utfolde seg.

FAQ:

Spørsmål: Hva var årsaken bak to-dagers forsinkelsen for Cargo Dragon CRS-29-oppdraget?

A: Forsinkelsen var nødvendig for å kunne fullføre den endelige førlanseringsbehandlingen.

Spørsmål: Hva er nyttelasten til Cargo Dragon CRS-29-oppdraget?

A: Cargo Dragon CRS-29 vil frakte omtrent 6,500 pund (nesten 3,000 kg) med forsyninger, forskning og maskinvare til ISS.

Spørsmål: Hva er noen av eksperimentene som er inkludert i dette oppdraget?

A: Eksperimentene inkluderer testing av høyhastighetskommunikasjon i lav jordbane, undersøkelse av luftforstyrrelser i jordens atmosfære, undersøkelse av vanngjenvinning på ISS, og undersøkelse av virkningen av slimslimhinnen i luftveiene på medikamentlevering.

Spørsmål: Hvilken utdanningsmulighet gir dette oppdraget?

A: Oppdraget vil bringe arvestykkefrø dyrket av Choctaw Nation of Oklahoma til ISS for en STEM-utdanning og mulighet for utvikling av arbeidsstyrken.