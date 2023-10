SpaceX fullfører årets 69. Orbital Flight fra Cape Canaveral

By

SpaceX lanserte med suksess sitt 69. orbitaloppdrag for året fra Cape Canaveral. Dette markerer den 49. SpaceX-flyvningen fra Space Coast, med selskapet ansvarlig for alle unntatt tre av de 52 oppdragene som ble skutt opp fra regionen i 2023. Falcon 9-raketten lettet fra Space Launch Complex 40 klokken 10 på fredag, etter forsinkelser pga. til dårlige værforhold.

Førstetrinnsboosteren til Falcon 9 foretok sin 10. flytur og landet vellykket på droneskipet A Shortfall of Gravitas i Atlanterhavet. Denne milepælen demonstrerer gjenbrukbarheten og kostnadseffektiviteten til SpaceXs teknologi.

ULA (United Launch Alliance) er også planlagt for sin neste oppskyting fra nabolandet Space Launch Complex 41. Oppskytingen er planlagt til neste fredag, med målraketten Atlas V. Denne oppskytningen er betydelig ettersom den bærer Amazons to første testprosjekt Kuiper satellitter. Med Amazons kjøp av ytterligere Atlas-raketter, forventes ULA å lansere disse oppdragene regelmessig, og bidra til at Amazons planlagte 3,236-satellittkonstellasjon skal konkurrere med SpaceXs Starlink.

SpaceX har planlagt en større oppskytning i begynnelsen av oktober, men på grunn av uforutsette omstendigheter kunngjorde NASA en forsinkelse for sitt Psyche-sondeoppdrag. Falcon Heavy, som skal bære sonden, var opprinnelig planlagt å lanseres 5. oktober, men den nye måldatoen er ikke tidligere enn 12. oktober, klokken 10:16. Oppdraget tar sikte på å utforske den metallrike asteroiden, også kalt Psyche , og har et lanseringsvindu som strekker seg til 23. oktober.

Med SpaceXs fortsatte innsats og hyppige oppskytninger, forblir selskapet i forkant av romfartsindustrien, og bidrar til å fremme romutforskning og satellittdistribusjon.

