SpaceX Launch Today matcher Space Coast-rekorden for året

En planlagt SpaceX-oppskyting fra Cape Canaveral Space Force Station på tirsdag vil binde Space Coasts tidligere rekord for oppskytninger på et år, med 57 totale oppskytinger. Oppskytningen, planlagt til 5:20, vil bære 22 av SpaceXs Starlink internettsatellitter.

I år har SpaceX vært den primære lanseringsleverandøren på Floridas Space Coast, med 53 oppdrag fra enten Canaveral eller Kennedy Space Center. Til sammenligning har United Launch Alliance (ULA) flydd tre ganger, og Relativity Space har flydd én gang. De fleste av SpaceXs oppskytninger har vært for den voksende Starlink-konstellasjonen, med denne oppskytningen som markerer det 31. Starlink-oppdraget fra Space Coast.

I tillegg til Starlink-oppdragene har SpaceX også lansert alle tre USA-baserte mannskapsoppdrag i år, inkludert Crew-6, Axiom 2 og Crew-7, alle fra Kennedy Space Center. Spesielt har KSC også vært vertskap for fire Falcon Heavy-oppskytinger, inkludert den nylige Psyche-oppskytningen, som markerte første gang NASA brukte denne kraftige raketten.

Tempoet på oppskytingen har økt, med bare åtte timer og 42 minutter mellom Psyche-lanseringen fredag ​​morgen og Starlink-lanseringen samme kveld. Dette er den korteste tiden mellom lanseringer siden Gemini-programoppdragene i 1966.

SpaceX har satt en rekke snurekorder for oppskytinger fra Space Launch Complex 40, inkludert oppskyting av to oppdrag fra puten innen fire dager. Med flere Starlink-flyvninger planlagt, så vel som fremtidige oppdrag som CRS-29-resupply og Commercial Lunar Payload Services (CLPS), er det mulig at Eastern Range kan se over 70 lanseringer i år.

Andre lanseringsleverandører, som ULA og Relativity Space, har også potensielle lanseringer før årets slutt. ULAs nye Vulcan Centaur-rakett, som opprinnelig var planlagt for en oppstigning i mai, kan fly i desember. I mellomtiden håper Blue Origin, eid av Jeff Bezos, å debutere sin New Glenn tungløftrakett innen utgangen av 2024.

Fremover forventes Space Coast å se en fortsatt høy frekvens av oppskytinger, med SpaceX og ULA som tar sikte på å øke utskytningsfrekvensen, og flere selskaper kommer inn på markedet.

kilder:

– 2023 Orlando Sentinel

– SpaceX-oppskytingen i dag vil tilsvare Space Coast-rekorden for året (2023, 17. oktober)