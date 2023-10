SpaceX-lanseringen matcher rekorden for Space Coast i 2023

En SpaceX-oppskyting fra Cape Canaveral Space Force Station tirsdag kveld ga rekorden for flest oppskytninger på et år på Space Coast. Oppskytningen, som hadde 22 Starlink-internettsatellitter, var årets 57. oppskytning, som matchet totalen i 2022.

De fleste av SpaceXs lanseringer i år har vært for Starlink-konstellasjonen, og dette er det 31. Starlink-oppdraget fra Space Coast. SpaceX har imidlertid også fløyet alle tre USA-baserte mannskapsoppdrag i 2023, inkludert Crew-6, Axiom 2 og Crew-7, alle fra Kennedy Space Center.

Tempoet på lanseringene har økt, med bare et gap på åtte timer og 42 minutter mellom den siste lanseringen, som fant sted fredag ​​morgen, og Starlink-lanseringen fredag ​​kveld. Dette er den korteste tiden mellom lanseringer siden fire Gemini-programoppdrag i 1966.

SpaceX har satt flere snurekorder for oppskytninger fra Space Launch Complex 40, inkludert å sende opp to oppskytinger på under fire dager. Selskapet har flere Starlink-flyvninger planlagt, samt et gjenforsyningsoppdrag og den potensielle første vellykkede lanseringen av NASAs Commercial Lunar Payload Services-oppdrag i november.

Eastern Range, som inkluderer Cape Canaveral, kan potensielt se over 70 lanseringer innen slutten av året hvis det nåværende tempoet fortsetter. Andre selskaper, som Relativity Space og United Launch Alliance, har også planlagt lanseringer, med ULA som sikter på sin første Vulcan Centaur-flyvning før slutten av året.

Totalt sett forventes Space Coast å se flere oppskytinger i de kommende årene ettersom flere selskaper bringer rakettene sine til utskytningsrampene. SpaceXs tempo vil neppe avta, mens ULA planlegger å øke Vulcan Centaur-flyvningene til minst to ganger i måneden.

