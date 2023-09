SpaceX oppnår rekord 50. lansering av året

SpaceX har nådd en ny milepæl ved å fullføre sin 50. oppskyting for året, og lyse opp Space Coast med den brennende oppstigningen av Falcon 9-raketten. Dette oppdraget markerte også den 17. flyturen til boosteren, og satte ny rekord for selskapet. Falcon 9-raketten ble skutt opp fra Cape Canaveral Space Force Stations Space Launch Complex 40, med 22 av SpaceXs Starlink-satellitter.

Boosteren som brukes til dette oppdraget har en imponerende flyhistorikk, som tidligere ble lansert på forskjellige oppdrag, inkludert GPS III-3, Turksat 5A og flere Starlink-oppdrag. Den landet vellykket på droneskipet A Short Fall of Gravitas i Atlanterhavet. SpaceX har vært drivkraften bak de fleste oppskytningene fra Space Coast i år, med United Launch Alliance og Relativity Space som kun står for noen få av de gjenværende oppskytningene.

I tillegg til de 37 oppskytningene fra Cape Canaveral, har SpaceX også fullført 10 oppskytinger fra Kennedy Space Center, inkludert alle tre menneskelige romflyvninger fra USA i år. Selskapet har planer om flere Falcon 9-oppdrag og minst én Falcon Heavy-lansering neste måned. Hvis alt går som planlagt, er Space Coast på vei til å overgå sin tidligere rekord på 57 oppskytinger i løpet av et år, satt i 2022.

Siden SpaceX sin første vellykkede lansering i 2008, har selskapet blitt den mest produktive lanseringsleverandøren i bransjen. Denne siste vellykkede oppskytningen bringer SpaceXs totale antall vellykkede oppskytinger til 265 på tvers av Falcon 1, Falcon 9 og Falcon Heavy-rakettene. Spesielt har selskapet også oppnådd 227 vellykkede landinger og 199 gjenbruk av rakettforsterkere. Til sammenligning har United Launch Alliance gjennomført 157 lanseringer siden dannelsen i 2006.

Mens SpaceX tar ledelsen når det gjelder oppskytningsfrekvens, er Rocket Lab den nest travleste oppskytningsleverandøren, men med mindre raketter. Til tross for et tilbakeslag med et oppskytingsforsøk tidligere denne uken som resulterte i tap av nyttelast, hadde Rocket Lab vært på vei til å fullføre 15 oppskytinger i år. Selskapet undersøker for tiden årsaken til problemet og samarbeider med Federal Aviation Administration.

Totalt sett er den nylige SpaceX-oppskytningen et bevis på selskapets pågående suksess og forpliktelse til å fremme romutforskning. Med flere lanseringer planlagt for resten av året, fortsetter SpaceX å flytte grenser og omdefinere hva som er mulig innen romteknologi.

