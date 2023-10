SpaceX gjennomfører Starship Engine Test for Deorbit Burn

By

SpaceX fortsetter å gjøre fremskritt med sitt Starship-romfartøy da det fyrte opp en av Raptor-motorene på sin Ship 26 Starship-prototype. Testen, kjent som en enkeltmotors statisk brann, ble utført for å demonstrere en flylignende oppstart for en Starship deorbit-brenning. Videoen av forbrenningen ble delt av SpaceX på X (tidligere kjent som Twitter).

Stjerneskipet er SpaceX sitt ambisiøse romfartssystem, som består av Super Heavy førstetrinns booster og det øverste romfartøyet kjent som Starship. Drevet av SpaceXs Raptor-motor, med 33 motorer for Super Heavy og seks for Starship, er begge elementene designet for å være fullt gjenbrukbare. Prosessen med gjenbruk involverer brannskader i deorbit og andre motoravfyringer for å returnere Starship-kjøretøyer trygt tilbake til jorden etter oppskyting.

Selv om Starship ennå ikke har utført noen sikre landinger etter romoppdrag, er det fortsatt under utvikling. Kjøretøyet har bare hatt én fullt stablet løft under beltet, som var en testflyvning i april i år. Denne flyturen endte i en kontrollert detonasjon på grunn av flere problemer som ble oppstått kort tid etter oppskyting.

SpaceX forbereder seg nå for den andre Starship-testflyvningen noensinne, som vil involvere en Super Heavy kalt Booster 9 og Ship 25 øvre trinn. Begge kjøretøyene har gjennomgått statiske branntester og er teknisk klare til å fly. Men før oppskytningen kan skje, må SpaceX få en oppskytningslisens fra US Federal Aviation Administration for å overvinne regulatoriske hindringer.

Totalt sett betyr SpaceXs nylige motortest for Starship-prototypen betydelig fremgang i utviklingen av neste generasjons romfartøy. Med sitt fokus på gjenbruk, har Starship et stort potensial for å revolusjonere romfart.

Definisjoner:

– Deorbit burn: En manøver som brukes til å bremse og endre banen til et romfartøy for å komme inn i jordens atmosfære igjen.

– Raptor-motor: En flytende rakettmotor utviklet av SpaceX, kjent for sin høye ytelse og evne til å operere i verdensrommet og på andre himmellegemer.

kilder:

