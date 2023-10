By

SpaceX har vellykket gjennomført en "statisk brann"-test av sin kraftige Falcon Heavy-rakett ved NASAs Kennedy Space Center i Florida. Testen innebar kort antenning av rakettens 27 førstetrinnsmotorer mens kjøretøyet forble forankret til utskytningsrampen. Denne testen var et avgjørende skritt i å forberede Falcon Heavy for dets kommende oppdrag for å lansere NASAs Psyche-asteroidesonde.

Psyche-asteroideoppdraget har blitt forsinket i ett år, men er nå på vei for en oppskyting 12. oktober. Sonden skal legge ut på en lang reise til hovedasteroidebeltet mellom Mars og Jupiter, hvor den skal studere det mystiske metallobjektet kalt Psyche. Forskere tror at Psyche kan være den eksponerte kjernen til en protoplanet, og gir verdifull innsikt i planetdannelsen og de første dagene av solsystemet.

Falcon Heavy, for tiden den nest kraftigste raketten i drift, har tidligere fløyet syv ganger før, med den siste oppskytingen i juli. Oppdraget til Psyche vil imidlertid markere rakettens første oppdrag for NASA.

Suksessen til denne testen bringer SpaceX ett skritt nærmere målet om å revolusjonere romfart og utforskning. Med egenskapene til Falcon Heavy, har SpaceX som mål å gjøre rommet mer tilgjengelig og rimelig, og åpner nye muligheter for vitenskapelig forskning og kommersielle satsinger.

– Definisjon av protoplanet: En protoplanet er et stort himmellegeme som er i ferd med å bli en planet.