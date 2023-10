SpaceX gjennomfører vellykket statisk testbrann for Falcon Heavy Rocket

By

SpaceX har oppnådd en stor milepæl i sitt oppdrag for å støtte NASAs kommende Psyche-oppdrag. Luftfartsselskapet har fullført den statiske testbrannen av Falcon Heavy-raketten sin, som skal skytes opp fra Kennedy Space Center.

Den statiske testbrannen er et avgjørende trinn i forberedelsesprosessen for utskyting. Det innebærer avfyring av rakettens motorer mens den forblir sikkert festet til utskytningsrampen. Denne testen lar ingeniører evaluere ytelsen til rakettens motorer og sikre at de opererer med full kapasitet.

Falcon Heavy-raketten er en kraftig bærerakett utviklet av SpaceX. Den består av tre boostere, hver utstyrt med ni Merlin-motorer, noe som utgjør totalt 27 motorer. Med en total skyvekraft på over 5 millioner pund er Falcon Heavy for tiden verdens kraftigste operative rakett.

Det kommende oppdraget, kjent som Psyche-oppdraget, er et partnerskap mellom NASA og SpaceX. Dens primære mål er å studere en unik metallisk asteroide ved navn Psyche, som antas å være den eksponerte kjernen til en protoplanet som eksisterte under den tidlige dannelsen av solsystemet.

Ved å studere Psyche på nært hold håper forskerne å få verdifull innsikt i sammensetningen og strukturen til kjernene til jordiske planeter, inkludert Jorden. Denne informasjonen kan gi viktige ledetråder om dannelsen og utviklingen av vår egen planet.

Den vellykkede fullføringen av den statiske testbrannen bringer SpaceX ett skritt nærmere oppskytingen av Falcon Heavy-raketten som bærer Psyche-oppdraget. Når det først er lansert, vil romfartøyet legge ut på en reise på rundt tre og et halvt år for å nå målet, med en forventet ankomst til Psyche-asteroiden i 2026.

