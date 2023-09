SpaceX lanserer årets 67. rakett, setter ny gjenbruksrekord

By

SpaceX fortsetter å slå rekorder da den skjøt opp sin 67. rakett for året tirsdag kveld. Oppskytningen var viktig av to grunner: den markerte den 17. gjenbruken av en Falcon 9 første trinn og demonstrerte SpaceXs evne til å presse grensene for gjenbruk av booster. Denne boosteren, med serienummeret 1058, hadde tidligere fløyet på 11 Starlink-oppdrag og flere andre oppdrag.

SpaceX-ingeniører har utført vurderinger av booster-slitasje, og de tror at rakettene kan oppnå minst 20 flygninger. Til tross for det høye antallet gjenbruk, opprettholder SpaceX en 100 prosent suksessrate på tvers av Falcon 9-rakettens siste 228 oppskytinger. Noen grunnleggende inspeksjoner og komponentutskiftninger er fortsatt gjort, og selskapet bruker boostere med mer erfaring for sine egne Starlink-satellitter.

Et interessant aspekt ved lanseringen var SpaceXs minimalistiske kringkastingstilnærming. For Starlink-lanseringer tilbyr selskapet nå kun en videofeed med minimalt med lyd fra oppskytningskontrollsenteret, med start fem minutter før avgang. Denne tilnærmingen er i tråd med SpaceXs mål om å gjøre oppskytninger rutinemessig og ta "magien" ut av oppskytingen. Elon Musk, grunnleggeren av SpaceX, har aldri vært en fan av lanseringswebcasts, men forstår verdien av å vise frem selskapets arbeid for eksterne kunder.

En tvilsom avgjørelse er imidlertid Musks valg om å strømme nettsendingene utelukkende på X, det sosiale nettverket han skaffet seg, i stedet for YouTube. Dette har resultert i videooppløsning av lavere kvalitet og andre problemer som påvirker seeropplevelsen for seere på nettet. Som et resultat så alternative lanseringsstrømmer fra andre plattformer ut til å ha større publikum for Starlink-lanseringen.

Til tross for dette fortsetter SpaceX å være i forkant av rakettoppskytinger, sette nye rekorder og flytte grensene for gjenbruk av booster.

