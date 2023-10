Ekspedisjon 70 astronauter utfører forskning og robotikk på den internasjonale romstasjonen

By

Fire ekspedisjon 70-astronauter ombord på den internasjonale romstasjonen (ISS) hadde en lett-tjenestedag tirsdag 17. oktober. De fokuserte på biologiforskning og robotikk i løpet av ettermiddagen. Kosmonautene fortsatte forberedelsene til en kommende romvandring og utførte sine egne forskningsoppgaver.

NASA-astronautene Loral O'Hara og Jasmin Moghbeli jobbet sammen om hjerteforskning for CIPHER-studien, som tar sikte på å forstå virkningen av langsiktige romoppdrag på astronautenes psykologiske og fysiologiske forhold. De losset også last og kastet søppel inne i Cygnus-forsyningsskipet.

Kommandør Andreas Mogensen fra European Space Agency (ESA) utførte Earthshine-eksperimentet ved å bruke et digitalkamera i kuppelen for å fotografere Månen og fange solskinn reflektert fra Jorden. Flight Engineer Satoshi Furukawa testet et sfærisk robotkamera i Kibo laboratoriemodul.

Romvandringen opprinnelig planlagt av O'Hara og Mogensen har blitt forsinket til desember. I mellomtiden forbereder to kosmonauter fra Roscosmos seg for en romvandring planlagt til 25. oktober. De skal utføre eksterne vedlikeholdsoppgaver i omtrent seks timer og 45 minutter.

Gjennom hele tirsdagen testet Roscosmos-kosmonautene romdraktenes livsstøttesystemer og kommunikasjonskomponenter. De forsket også på effekten av vektløshet på hjertet og utforsket forbedrede kommunikasjonsstrategier blant internasjonale mannskaper og oppdragskontrollører.

Konstantin Borisov, en Roscosmos-flyingeniør, hjalp til med hjertestudien og testet senere operasjoner med den europeiske robotarmen festet til Nauka-vitenskapsmodulen.

Fremover har NASA planlagte aktiviteter på ISS.