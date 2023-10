Satellittavhending: En voksende miljøbekymring i verdensrommet

Satellitter som har nådd slutten av sin operative levetid utgjør et dilemma for romfartsorganisasjoner. De nåværende metodene for å avhende disse romfartøyene forlater dem i bane, øker dem til kirkegårdsbaner bort fra operative satellitter, eller dirigerer dem tilbake mot jorden for atmosfærisk gjeninntreden. En fersk studie utført av forskere fra Purdue University og NOAA har imidlertid vist at atmosfærisk gjeninntreden ikke er uten konsekvenser.

Tradisjonelt har atmosfærisk gjeninntrenging blitt sett på som en pålitelig metode for å disponere satellitter i lav jordbane (LEO). Ettersom LEO har blitt stadig mer overfylt med satellitter de siste årene, har denne metoden for avhending blitt mer populær. Imidlertid avslører studien publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences at atmosfærisk gjeninntrengning forårsaker at den øvre delen av jordens atmosfære blir forurenset med de fordampede restene av romfartøyet.

Forskerteamet la merke til et skifte i sammensetningen av ioneskyer etterlatt av meteoritter som kom inn i atmosfæren. De oppdaget at det endrede kjemiske fingeravtrykket til disse partiklene potensielt skyldtes det økende antallet romfartøyer som kom inn i atmosfæren igjen. For å bekrefte funnene deres, festet forskerne instrumenter til fly og utførte direkte målinger av atmosfæren omtrent 12 miles over Alaska og det kontinentale USA.

Resultatene av studien viste en betydelig konsentrasjon av metaller i atmosfæren, inkludert litium, aluminium, kobber, bly, magnesium og natrium, som fulgte tett med satellittinntrengning. I tillegg observerte forskerne også at 10 % av aerosolpartikler som er ansvarlige for å beskytte ozonlaget inneholdt aluminium.

Mens den fulle virkningen av disse funnene på miljøet og klimaendringene fortsatt er uklar, mener forskerne at det understreker den betydelige innvirkningen menneskelig romfart har på planeten. Å forstå konsekvensene av økte metallkonsentrasjoner i atmosfæren er avgjørende for å vurdere potensielle risikoer for både ozonlaget og livet på jordens overflate. Ytterligere studier vil være nødvendig for å fullt ut forstå implikasjonene av metoder for deponering av satellitter på miljøet og avgjøre om alternative strategier bør utforskes for å redusere forurensning av jordens atmosfære.

– Definisjon: Low Earth Orbit (LEO) er et område i verdensrommet innenfor omtrent 2000 kilometer fra jordens overflate der de fleste satellitter og den internasjonale romstasjonen befinner seg.

– Definisjon: Atmosfærisk reentry er prosessen der et romfartøy eller satellitt kommer inn i jordens atmosfære etter å ha fullført sitt oppdrag eller nådd slutten av sin operative levetid.