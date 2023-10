Hvordan romværet påvirker fugletrekk

By

Fugletrekk har alltid vært et fascinerende fenomen, men nyere studier kaster lys over utfordringene fugler står overfor når det kommer til navigasjon. Akkurat som mennesker har blitt avhengige av navigasjonsapper for å finne veien, står fugler overfor sine egne navigasjonsproblemer på grunn av værhendelser i rommet.

Romværhendelser, som solutbrudd, har vist seg å forstyrre migrasjonen til en rekke fuglearter, inkludert sittefugler, ender, gjess, svaner, sandpiper og plovere. Mens mennesker ikke kan føle jordens magnetiske felt, har fugler og visse andre dyr utviklet organer for å føle dem. Fugler er ofte avhengige av disse interne kompassene for langdistansevandring, men når romvær forstyrrer jordens magnetiske felt, etterlater det dem desorienterte og tapt.

Data samlet inn fra Doppler-radarstasjoner og magnetometre har avslørt at under disse romværhendelsene er det en nedgang på 9-17 % i antall trekkfugler om våren og høsten. Fugler som flyr om natten står overfor spesielt vanskelige navigasjonsutfordringer, spesielt under overskyede høstforhold der de ikke kan stole på sine upålitelige indre kompasser.

Ikke bare reduserer høye geomagnetiske forstyrrelser det totale antallet trekkfugler, men de får dem også til å drive målløst med vinden. Sterke solstormer om høsten har blitt observert å resultere i fugler som flyr tusenvis av kilometer over USAs store sletter og legger bare tre fjerdedeler av innsatsen i kampen mot sidevind, noe som fører til hyppige tilfeller av fugler som går seg vill.

Å forstå virkningen av romvær på fugletrekk er avgjørende for bevaringsarbeid og håndtering av fuglebestander. Ved å ta hensyn til disse forstyrrelsene forårsaket av romvær, kan forskere jobbe for å utvikle strategier for å dempe de negative effektene og sikre vellykket migrasjon av fuglearter.

