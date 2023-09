Identifisering av lavmasse, bredlinjet AGN i det tidlige universet

Supermassive sorte hull (SMBH) er et vanlig trekk i sentrum av massive galakser. Opprinnelsen til disse massive sorte hullene i det tidlige universet forblir imidlertid et mysterium. En teori antyder at SMBH-er vokste fra mindre forfedre ved å akkumulere masse gjennom akkresjonsskivene deres. Disse mindre sorte hullene, kjent som "frø", har masser som varierer fra 100 til over 100,000 XNUMX ganger solens masse. Men når de observerer de tidligste SMBH-ene, har forskere funnet masser på omtrent en milliard ganger solens masse. Disse observasjonene er partisk mot de mest lysende kvasarene, så hvordan kan vi finne de svakere kvasarene og de svarte hullene med lavere masse som kan eksistere i det tidlige universet?

Forskere henvender seg til James Webb Space Telescope (JWST) for å overvinne denne utfordringen. Ved å bruke JWSTs følsomhet ved nær-infrarøde bølgelengder, identifiserte en fersk studie to aktive galaksekjerner (AGN) ved rødforskyvning z>5, omtrent en milliard år etter Big Bang. Disse AGN, kjent som CEERS 2782 og CEERS 746, ble identifisert gjennom NIRSpec-spektroskopi fra programmet Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS).

Ved å studere spektrene til disse AGN, var forskerne i stand til å analysere viktige utslippslinjer og fastslå at begge objektene er bredlinjet AGN. Forfatterne brukte linjeforholdsdiagrammer for å skille mellom AGN og stjernedannende galakser. Imidlertid var disse diagrammene ikke i stand til definitivt å klassifisere CEERS 2782 og CEERS 746 på grunn av deres høye rødforskyvning og lave metallisitet. I tillegg beregnet forfatterne massen til de supermassive sorte hullene i sentrum av disse AGN ved å bruke Hα-utslippslinjen. Tilsløring fra gass og støv kan påvirke disse målingene, og potensielt undervurdere massen av sorte hull.

Oppdagelsen av CEERS 2782 og CEERS 746 hjelper til med å bygge bro mellom observasjoner av lokale AGN og kvasarer med høy rødforskyvning. Disse svake, høy rødforskyvning AGN gir verdifull innsikt i det tidlige universet og dannelsen av supermassive sorte hull. Ettersom romteleskopet James Webb fortsetter å avsløre flere skjulte monstre i kosmos, kan vi snart avdekke mysteriene rundt opprinnelsen til disse massive himmelobjektene.

