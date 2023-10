Sørkoreanske forskere protesterer mot regjeringens foreslåtte kutt i forskningsbudsjettet

Sør-Koreas vitenskapelige miljø er oppe i armene etter regjeringens forslag om å foreta betydelige kutt i det føderale forskningsbudsjettet for 2024. Landet har vært kjent for sine høye nivåer av offentlige utgifter til forskning og utvikling (FoU), men denne kunngjøringen har utløst sjeldne ramaskrik blant forskere.

Vitenskapelige fagforeninger og foreninger går sammen for å protestere mot disse kuttene, med Union for National Science and Technology Research som arrangerer pressekonferanser, samlinger og skriver til nasjonalforsamlingen i håp om å få offentlig støtte. Åpne brev mot planene er også skrevet av ulike grupper.

Vitenskaps- og IKT-departementet (MSIT) i Sør-Korea kunngjorde kuttene 22. august, som markerer første gang på over tre tiår at vitenskapsfinansiering har vært spesifikt målrettet. I følge Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) utgjorde Sør-Koreas FoU-budsjett mer enn 4.5 % av BNP i 2023, og landets president hadde tidligere annonsert planer om å opprettholde FoU-utgifter på 5 % for å bli en av de verdens fem beste land for forskning.

MSIT forsvarte sin avgjørelse ved å uttale at den har som mål å gjøre det statlige FoU-systemet mer effektivt. De foreslåtte kuttene vil eliminere underpresterende prosjekter og redusere indirekte kostnader som forskningsinfrastruktur og utstyr. Departementet planlegger å øke investeringene på spesifikke områder som kunstig intelligens og halvledere, samtidig som støtten til grunnforskning reduseres til fordel for internasjonale samarbeidsprosjekter.

Regjeringen argumenterer for at koreanske forskere ikke har samarbeidet så mye som de i Europa og USA, nasjonalt eller internasjonalt. Dermed planlegges det å utvide budsjettet for internasjonal forskningsutveksling. Noen forskere hevder imidlertid at internasjonale samarbeid krever mer enn bare finansiering og understreker behovet for infrastruktur og vedvarende støtte.

De foreslåtte budsjettkuttene har skapt bekymringer om langsiktig samarbeid og fremtidsutsiktene for kandidater innen naturvitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk (STEM). Det er allerede en oppfatning om at STEM-karrierer er mindre stabile og lukrative, og disse kuttene kan forsterke den oppfatningen. Videre, selv om kuttene ikke gjennomføres, er skaden på moralen og tilliten til fremtiden allerede gjort.

