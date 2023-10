Ny metode bruker lydbølger for å avlede laserstråler uten kontakt

Det er utviklet en banebrytende teknikk som gjør at laserstråler kan avledes med kun luft. Forskere har laget et usynlig gitter laget av luft som kan modulere laserstrålen og endre retning uten fysisk kontakt. Denne innovative metoden beskytter ikke bare laserstrålen mot skade, men bevarer også dens opprinnelige kvalitet.

Teknikken innebærer å bruke lydbølger for å modulere luften der laserstrålen passerer. Spesielle høyttalere brukes til å lage et mønster av tette og mindre tette områder i luften, som danner et stripete gitter. Dette luftgitteret fungerer på samme måte som et optisk gitter, og bøyer laserlyset og endrer retning.

Ved å kontrollere frekvensen og intensiteten til lydbølgene, kan forskere nøyaktig kontrollere avbøyningen av laserstrålen. I innledende laboratorietester ble en infrarød laserpuls vellykket omdirigert med en effektivitet på 50 prosent. Forskerne tror at enda høyere effektivitet kan oppnås i fremtiden.

Denne metoden har stort potensial for høyytelsesoptikk. Tradisjonelle optiske elementer som speil, linser og prismer kan lett bli skadet av sterke laserstråler, noe som begrenser deres bruk i høyeffektapplikasjoner. Men med denne nye teknikken kan laserstråler avledes på en kvalitetsbevarende måte uten fysisk kontakt, og overvinne denne begrensningen.

Anvendelsen av akustisk kontroll av laserlys i gasser er ikke begrenset til å lage optiske gitter. Forskerne mener at denne metoden også kan brukes på andre optiske elementer som linser og bølgeledere. De utforsker for tiden bruken av forskjellige gasser for å utnytte ulike optiske egenskaper og geometrier.

Denne banebrytende teknikken åpner for lovende applikasjoner, spesielt som en rask bryter for høyeffektlasere. Det representerer også et stort skifte innen optikk, som tradisjonelt har vært avhengig av solide materialer for å kontrollere lys. Denne nye retningen for å bruke lydbølger til å kontrollere laserstråler uten kontakt gir enestående muligheter for fremtidens optikk.

kilde:

– Nature Photonics: Et prestisjefylt, fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift med fokus på fotonikkforskning.

– DESY: Et nasjonalt forskningssenter i Tyskland som driver partikkelakseleratorer som brukes til å studere materiens struktur.

