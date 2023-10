Lydene under føttene våre: Steinstabilitet avslørt gjennom akustiske mønstre

Forskere ved MIT har oppdaget at lydene som sendes ut av steiner kan gi verdifull informasjon om deres stabilitet. Ved å utsette steiner for forskjellige trykk i laboratoriet, fant teamet at forskjellige akustiske mønstre, eller "fingeravtrykk", dukket opp i forskjellige dybder og styrker. For eksempel ga prøver av marmor ut lave "bommer" under lavt trykk, mens høyere trykk resulterte i høyere knitring. Disse akustiske mønstrene kan hjelpe forskere med å identifisere ustabile områder under jordoverflaten som kan være utsatt for jordskjelv eller utbrudd. Studien, publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences, har også potensielle anvendelser innen geotermisk energiboring, der forståelse av bergartens oppførsel er avgjørende.

Jordskorpen sammenlignes ofte med huden på et eple, med varierende grad av styrke og stabilitet. Bergarter nær overflaten er sprø og sprekker lett, mens bergarter på større dyp kan flyte på grunn av enorme trykk og varme. Å forstå "sprø-til-duktil overgangen" der bergarter viser egenskaper av både sprøhet og duktilitet er viktig for å studere styrken til jordens litosfære og forutsi jordskjelv. Gjennom studiet av mikroskopiske defekter i bergarter, som sprekker, sprekker og porer, håper forskere å få innsikt i denne overgangen.

Ultralyd ble brukt til å kartlegge mikroskopiske ufullkommenheter i bergarter ved å sende lydbølger gjennom dem, som ville sprette og reflektere defekter på bestemte måter. Denne tilnærmingen ga verdifull informasjon om mønstrene til defekter i bergartene. I forsøkene ble sylindre av Carrara-marmor, det samme materialet som ble brukt til Michelangelos David, utsatt for ekstreme trykk. Ultralydpulser ble sendt gjennom prøvene og de resulterende akustiske mønstrene ble registrert. Forskerne fant at disse akustiske mønstrene endret seg avhengig av trykket på steinene.

Denne innovative metoden for å studere bergarter gjennom akustikk kan hjelpe geologer bedre å forstå oppførselen til bergarter ved forskjellige dybder og trykk. Den har potensial til å forbedre vår evne til å forutsi jordskjelv og utbrudd, samt hjelpe til med geotermisk borearbeid. Videre forskning på dette feltet kan gi verdifull innsikt i den grunnleggende vitenskapen om bergstabilitet og bidra til å gjøre verden til et bedre sted.

kilder:

– Originalartikkel av Jennifer Chu, MIT News Office