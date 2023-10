Diamanter avslører hemmelighetene til jordens utvikling

En fersk studie har avslørt at diamanter kan gi verdifull innsikt i jordens utvikling. Som det hardeste kjente naturlige mineralet har diamanter evnen til å tåle ekstreme forhold, inkludert opprettelse og ødeleggelse av superkontinenter. Forskerne fokuserte på "superdype" diamanter som ble dannet for millioner av år siden under superkontinentet Gondwana, begravd dypt under jordens overflate.

Disse unike diamantene gir viktige ledetråder om dannelse, stabilisering og bevegelse av superkontinenter, og kaster lys over "superkontinentsyklusen" drevet av platetektonikk. Denne syklusen er vanskelig å studere på tradisjonelle måter, siden havskorpen er relativt ung og den kontinentale skorpen gir begrenset informasjon om dype geologiske prosesser.

Studien innebar å analysere diamantene og deres bittesmå silikat- og sulfidinneslutninger ved hjelp av en rekke kjemiske analyser, inkludert isotopanalyse. Dette gjorde det mulig for forskerne å datere diamantene, og avslørte at de ble dannet for mellom 650 og 450 millioner år siden, under bunnen av Gondwana, da superkontinentet dekket Sydpolen.

Forskerne oppdaget at etter hvert som diamantene ble dannet, ble bergartene de befant seg innenfor flytende og ble transportert sammen med subdukt mantelmateriale til bunnen av Gondwana, og utvidet superkontinentet nedenfra. Over tid, da Gondwana begynte å bryte fra hverandre, ble diamantene brakt til jordoverflaten i voldsomme vulkanutbrudd som skjedde i det som nå er Brasil og Vest-Afrika.

Disse funnene indikerer at diamantene ble "festet" til bunnen av Gondwana og migrerte med forskjellige fragmenter av superkontinentet da det delte seg opp. Studien fremhever viktigheten av superdype diamanter for å forstå kontinentdannelse og jordens utvikling. Kontinenter spiller en avgjørende rolle i å støtte liv på planeten vår, og forskning på dette feltet hjelper oss å forstå hvordan kontinenter dannes, utvikler seg og bidrar til jordens unike egenskaper.

Studien ble publisert i tidsskriftet Nature.

