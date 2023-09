Curiosity Rover fortsetter sin utforskning på Mars

Curiosity-roveren, utplassert av NASA på Mars, legger ut på nok en helg med leting. Roveren vil engasjere seg i en rekke vitenskapelige aktiviteter, og dra nytte av muligheten for nærstudier av Mars-landskapet.

Helgeplanen inkluderer kontaktvitenskap på den første solen, en kjøretur på den andre solen, og fjernvitenskap på den tredje solen. Dette mønsteret av aktiviteter har blitt gjentatt i en rekke helger gjennom Curiositys reise, men det stadig skiftende terrenget sørger for at det alltid er noe nytt å oppdage.

Den første solen vil innebære å analysere to mål som befinner seg i umiddelbar nærhet av roveren. Det første målet, kalt 'Hydra', vil bli børstet med Dust Removal Tool (DRT) før det undersøkes av Alpha Particle X-ray Spectrometer (APXS) og Mars Hand Lens Imager (MAHLI). Det andre målet, kalt 'Dodoni', er en hevet motstandsdyktig funksjon som også vil bli studert av APXS og MAHLI.

I tillegg vil Chemistry and Camera (ChemCam) og Mast Camera (Mastcam) instrumentene fortsette å dokumentere den øvre Gediz Vallis Ridge, samt studere et annet nærliggende berggrunn kalt 'Thassos' ved hjelp av Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS). Mastcam vil også observere Orinoco butte og en lagdelt blokk kalt 'Rouskio'.

Den andre solen vil fokusere på vitenskapelige aktiviteter før kjøring, inkludert LIBS-analyse av en mørk åre på samme blokk som Thassos, mosaikker som fanger utsikt over den østlige kraterkanten, og observasjoner av det nærliggende arbeidsområdet og et annet motstandsdyktig mål kalt 'Milos'. Miljøsensorer vil også overvåke støvdjevelens aktivitet og måle atmosfærisk opasitet.

Den tredje solen vil involvere fjerntliggende vitenskapelige observasjoner, for eksempel en støvdjevelundersøkelse og en skyfilm om middagen. ChemCam vil bruke programvaren Autonomous Exploration for Gathering Increased Science (AEGIS) for å velge et mål for bildebehandling. Curiosity vil også gjennomføre en atmosfærisk karakterisering tidlig om morgenen.

Mens Curiosity fortsetter sine humpete reiser gjennom Mars-landskapet, forventer forskere ivrig de verdifulle dataene og bildene som den vil fortsette å gi for den pågående utforskningen av vår naboplanet.

kilder:

– NASA/JPL-Caltech – Bildekreditt: NASA/JPL-Caltech – Denne kildeartikkelen ga informasjonen om Curiositys helgeplan på Mars.

– Definisjoner av begreper:

– Sol: en Mars-dag, som tilsvarer 24 timer og 39 minutter på jorden.

– Kontaktvitenskap: vitenskapelige aktiviteter som involverer direkte fysisk kontakt med overflaten på mars, for eksempel børsting eller boring.

– APXS: Alpha Particle X-ray Spectrometer, et instrument på Curiosity som brukes til å bestemme grunnstoffsammensetningen til bergarter og jord.

– MAHLI: Mars Hand Lens Imager, et kamera på Curiosity som kan ta høyoppløselige bilder av steiner og jord fra mars.

– ChemCam: Kjemi- og kamerainstrument, som bruker laserindusert plasmaspektroskopi for å analysere sammensetningen av bergarter og jord på avstand.

– Mastcam: Mast Camera, et kamerasystem på Curiosity som gir panorama- og stereoskopiske bilder av Mars-overflaten.

– LIBS: Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, en teknikk som brukes av ChemCam for å analysere sammensetningen av bergarter og jord.

– ENV: Miljøsensorer på Curiosity som måler atmosfæriske forhold og andre miljøfaktorer.

– AEGIS: Autonomous Exploration for Gathering Increased Science, programvare som brukes av ChemCam for autonomt å velge bildemål.