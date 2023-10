Kvinners selvverd og empowerment fremhevet på prisutdelingsarrangementet

Kvinner må anerkjenne sin egenverd og overvinne samfunnsmessige forhold som begrenser deres vekst, ifølge Nigar Shaji, prosjektdirektør for Aditya L1 solar misjon ved Indian Space Research Organization (ISRO). Da Shaji talte på "Women's Excellence and Enterprise Awards and Knowledge Share"-arrangementet i Tiruchi, berømmet Shaji kvinnelige prestasjoner og fremhevet viktigheten av at kvinner styrker seg selv.

Arrangementet, organisert av Tiruchirappalli Regional Engineering College – Science and Technology Entrepreneurs' Park (TREC-STEP), var en del av et prosjekt for å støtte sivilsamfunnsorganisasjoner for klimasatsinger, finansiert av det EU-støttede Gender Enabling Network of Innovation og Entreprenørskap (GENIE).

Shaji diskuterte fremdriften til Aditya L1-oppdraget, som skal begynne å gå i bane mot L1 Lagrange-punktet i januar 2024. Lagrange-punkter er posisjoner i rommet der objekter forblir stabile. Shajis tale understreket behovet for at kvinner skal være utdannet, økonomisk uavhengige og oppdra barna sine til å respektere alle uavhengig av kjønn.

Hun understreket også viktigheten av å ta i bruk miljøvennlig teknologi og bidraget fra gründere i klimasatsinger til miljøbevaring. Shaji uttalte at selv om det vil være utfordringer, vil det også være muligheter for endring.

Shaji fremhevet teaminnsatsen bak suksessen til ISRO, og uttrykte organisasjonens forpliktelse til å styrke og forbedre livene til enkeltpersoner. Arrangementet ble avsluttet med utdeling av priser til 30 forretningskvinner fra hele Tamil Nadu, som anerkjente deres prestasjoner.

I tillegg til prisutdelingen ble det holdt et orienteringskurs om digital markedsføring for kvinnelige gründere som en del av programmet.

Samlet sett fungerte arrangementet som en plattform for å feire kvinners prestasjoner, samtidig som de inspirerte og oppmuntret dem til å omfavne sin egenverd og strebe etter personlig og profesjonell vekst.

