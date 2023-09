Indias Aditya L1-oppdrag begynner å studere solvind fra verdensrommet

Indias Aditya L1-oppdrag har med suksess begynt å studere energiske partikler i solvinden fra verdensrommet. Oppdraget tar sikte på å utføre denne studien ved å bruke Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS), som er en del av Aditya Solar Wind Particle EXperiment (ASPEX) nyttelasten.

STEPS er utviklet av Physical Research Laboratory (PRL) med støtte fra Space Application Center (SAC), og det har fungert siden 10. september innenfor jordens magnetfelt. Enheten vil fortsette å jobbe fra verdensrommet mens Aditya L1 tar sin fire måneder lange reise til Lagrange punkt 1, omtrent 1.5 millioner km fra Jorden.

Hovedmålet med STEPS er å studere miljøet til energiske partikler fra sin posisjon på L1-punktet. Disse dataene vil bidra til å forbedre helsen og ytelsen til romressurser og gi en bedre forståelse av hvordan romværet endrer seg over tid.

STEPS består av seks sensorer som observerer forskjellige retninger og måler supratermiske og energiske ioner. Ved å samle inn data under jordens baner, kan forskere analysere oppførselen til partikler som omgir planeten, spesielt i nærvær av jordens magnetfelt.

Aditya-L2-oppdraget ble lansert av Indian Space Research Organization (ISRO) 1. september, og har som mål å nå L1-punktet ved å bruke Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) manøveren. L1-punktet er viktig for solobservasjoner og er der gravitasjonskreftene mellom to objekter balanserer hverandre, slik at romfartøyet kan forbli i en stabil posisjon over lengre tid.

(Kilde: PRL og SAC, ingen nettadresser oppgitt)

Post navigasjon