Indias solromobservatorium Aditya-L1 på vei for å nå Sun-Earth Lagrange Point-1

Indias første solromobservatorium, Aditya-L1, er vellykket på vei til Sun-Earth Lagrange Point-1 (L1), som ligger 1.5 millioner kilometer unna Jorden. Romfartøyet gjennomgikk nylig en Trajectory Correction Maneuver (TCM) 6. oktober, etter å ha rømt jordens innflytelsessfære.

TCM, som varte i 16 sekunder, var nødvendig for å justere romfartøyet med den tiltenkte banen mot Halo-baneinnsettingen rundt L1. Banen ble evaluert etter en Trans-Lagrangian Point-1 Insertion (TL1I) manøver utført 19. september 2023, som satte romfartøyet på kurs.

Den indiske romforskningsorganisasjonen (ISRO) uttalte at romfartøyet Aditya-L1 er ved god helse, og mens det fortsetter sin reise, vil magnetometeret slås på igjen om noen dager. Magnetometeret er et instrument som brukes til å måle magnetiske felt for å studere solutbrudd og andre solfenomener.

Dette er andre gang ISRO har sendt et romfartøy utenfor jordens innflytelsessfære, hvor den første er Mars Orbiter Mission. Den vellykkede rømningen fra jordens innflytelse 30. september førte til at Aditya-L1 overgikk en avstand på 9.2 lakh kilometer.

Aditya-L1 er Indias første dedikerte vitenskapelige oppdrag for å studere solen. Den har som mål å observere finere detaljer om solens korona, dens magnetfeltvariasjoner, solvinder og andre solaktiviteter. De verdifulle dataene som er samlet inn av observatoriet vil bidra til fremskritt i vår forståelse av solen og dens effekt på romværet.

