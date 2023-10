Ingen solstormer i sikte: En rolig helg for jordens magnetfelt

By

Denne helgen kan Jorden forvente et fredelig og uforstyrret magnetfelt siden det ikke er noen Coronal Mass Ejections (CME) som truer planeten vår. Det er imidlertid en nykommer på solscenen som har fanget oppmerksomheten til spåmenn ved National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Dette raskt voksende stedet, kjent som solflekken AR3451, har mer enn et dusin mørke kjerner, hvorav to er større enn selve jorden. Selv om dens orientering bort fra Jorden gjør magnetiske observasjoner usikre, viser den en kompleks "delta-klasse" magnetisk konfigurasjon, noe som antyder potensialet for kraftige solflammer.

Solflammer er utbrudd av energi som slippes løs under solarrangementer som masseutkast og overflatebluss. Disse energiutbruddene, som består av ladede partikler, inkludert protoner og elektroner, reiser gjennom verdensrommet og samhandler med jordens magnetosfære når de når planeten vår. Denne interaksjonen kan føre til ulike effekter som nordlys, forstyrrelser i radiosignaler, satellittfeil og mulige forstyrrelser i strømnettet.

Overvåking av solflammer og stormer er muliggjort av avanserte satellittsystemer som NOAA og TESIS, sammen med internasjonale værlaboratorier. Disse nettverkene gir sanntidsoppdateringer om solaktivitet, og hjelper astronomer og romværsentusiaster å holde seg på vakt.

Selv om denne helgen ser ut til å være fri for geomagnetiske stormer, garanterer den uforutsigbare naturen til solflammer fortsatt overvåking. Etter hvert som solflekken AR3451 utvikler seg, vil forskere følge nøye med på dens magnetiske oppførsel. Følg med for oppdateringer om dette himmelske opptoget.

Kilde: spaceweather.com