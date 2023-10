De himmelske begivenhetene du må se i oktober 2023

By

Oktober bringer en rekke fantastiske himmelbegivenheter som vil glede stjernekikkere og astronomientusiaster. Fra meteorregn til planetariske observasjoner, det er noe for enhver smak. Her er en fullstendig liste over de himmelske begivenhetene du må se som finner sted i oktober 2023:

Draconid Meteor Shower (8.–9. oktober): Draconid Meteor Shower, selv om den er historisk mildere, lover opptil 10 meteorer i timen under ideelle forhold. Skywatchers kan fange denne visningen fra nordvest om kvelden 8. oktober til tidlig morgen 9. oktober. For å forbedre opplevelsen oppfordres entusiaster til å finne et sted med mørk himmel, som en nasjonalpark, for optimal visning. Månen møter Venus (10. oktober): Himmelens tredje lyseste objekt, Venus, vil dukke opp ved siden av månen på den østlige himmelen 10. og 11. oktober. Observatører kan oppdage Venus nær månen, med glitrende Regulus synlig ved siden av Venus begge netter. Ringformet solformørkelse (14. oktober): Månedens mest etterlengtede begivenhet, den ringformede solformørkelsen, vil fengsle skywatchere i sin helhetsvei den 14. oktober. Dette ekstraordinære fenomenet, med kallenavnet «ildringen», vil være synlig fra deler av USA, inkludert California, Nevada, New Mexico, Arizona, Colorado, Utah og Texas. Overnattingssteder er etterspurt ettersom entusiaster forbereder seg på å være vitne til formørkelsen, som begynner rundt 11 ET. For de utenfor stien vil en delvis formørkelse fortsatt tilby et fantastisk syn, eller alternativt vil NASA gi en livestream for nettseere. Orionid meteorregn (21.–22. oktober): Forbered deg på ærefrykt for stjernekikking når Orionid Meteor Shower pryder nattehimmelen fra 21. til 22. oktober, og når sitt høydepunkt mellom midnatt og daggry. Disse stjerneskuddene, som stammer fra Halleys komet, blender observatører med sin raske bevegelse. Selv om månens lysstyrke kan påvirke sikten, er det verdt å dra til en park med mørk himmel for å få et glimt av denne spektakulære begivenheten. Venus når størst forlengelse (23. oktober): Den 23. oktober vil Venus, den andre planeten fra solen, nå sin største forlengelse, noe som gjør det til en av de beste tidene på året å observere dette levende himmellegemet. Venus vil være lengst unna solens gjenskinn rundt klokken 7 ET, og gir himmelentusiaster en førsteklasses mulighet til å beundre dens skjønnhet.

Disse hendelsene gir en påminnelse om universets underverker og gir en mulighet for folk til å sette pris på kosmos skjønnhet. Så ta tak i teleskopene dine og finn et komfortabelt sted å nyte disse fantastiske kosmiske skjermene. Glad stjernekikking!

