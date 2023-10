Ifølge en studie utført av forskere ved det tekniske universitetet i Berlin, har folk en tendens til å bli mindre oppmerksomme på oppgavene sine når de jobber sammen med roboter. Fenomenet, kjent som "sosial loafing", refererer til teammedlemmer som anstrenger seg mindre hvis de tror at andre vil kompensere for deres mangel på produktivitet.

Studien antyder at individer begynner å oppfatte roboter som en del av teamet deres. Når de ser at roboten eller en annen kollega presterer bra, eller hvis de ikke føler at deres eget bidrag vil bli verdsatt, har arbeidere en tendens til å innta en mer avslappet tilnærming til arbeidet sitt. Dietlind Helene Cymek, den første forfatteren av studien, beskriver teamarbeid som en blandet velsignelse. Selv om det kan motivere enkeltpersoner til å prestere bedre, kan det også føre til en redusert følelse av personlig prestasjon når individuelle bidrag går ubemerket hen.

For å teste hypotesen deres, ba forskerne en gruppe arbeidere vurdere kvaliteten på ulike oppgaver. Halvparten av deltakerne ble informert om at oppgavene var utført av en robot ved navn Panda, selv om de ikke fysisk samarbeidet med roboten. Arbeiderne hadde sett og hørt roboten operere i deres omgivelser.

Forskerne overvåket arbeidernes aktiviteter mens de sjekket kretskort for feil. I utgangspunktet så det ut til at det ikke var noen statistisk forskjell i tiden og innsatsen som ble brukt på å inspisere kretskortene mellom gruppen som jobbet med Panda og gruppen som jobbet uten robot. Etter å ha analysert feilratene, oppdaget forskerne imidlertid at de som jobbet med Panda identifiserte færre defekter etter å ha observert at roboten vellykket flagget mange feil. Dette tyder på at folk har en tendens til å bli mindre aktive deltakere når de oppfatter en robotkollega som pålitelig.

Selv om deltakerne trodde de var like oppmerksomme på oppgavene sine, konkluderte forskerne med at de ubevisst hadde begynt å stole på Pandas ytelse. Dr. Linda Onnasch, en seniorforfatter av studien, forklarer at selv om det er mulig å spore hvor en person ser, er det betydelig mer utfordrende å avgjøre om den visuelle informasjonen blir tilstrekkelig behandlet på et mentalt nivå.

Denne forskningen gir verdifull innsikt i virkningen av roboter på teamarbeidsdynamikk og individuell produktivitet på arbeidsplassen. Den fremhever behovet for å finne en balanse mellom å dra nytte av samarbeid og å sikre at enkeltpersoners bidrag blir tilstrekkelig anerkjent og verdsatt.

kilder:

– Studie av forskere ved det tekniske universitetet i Berlin, publisert i Frontiers in Robotics and AI.