A Snake Chokes on Invasive Fish: Implikasjoner for forskning på fiskespisende slanger og invasive arter

En herpetolog i Frankrike møtte nylig en bemerkelsesverdig hendelse der en slange forsøkte å spise en fisk på størrelse med sitt eget hode. Nicolas Fuento, en herpetolog ved den ideelle organisasjonen League for the Protection of Birds i Frankrike, observerte en viperine-slange som kjempet for å konsumere en invasiv fiskeart ved Lac de Carcès i det sørøstlige Frankrike. Dette møtet har ført til en oppfordring til videre forskning på forholdet mellom fiskespisende slanger og invasive arter.

Fuento trodde først at slangen bare forsøkte å spise fisken, men skjønte snart at slangen kvalt fisken som satt i spiserøret. For å redde slangen, dyttet Fuento fisken forsiktig tilbake inn i munnen til slangen for å løsne ryggraden. Da fisken ble fjernet, virket slangen uskadd og gled vekk.

Den identifiserte fiskearten var en ruffe, en liten ferskvannsfisk som er hjemmehørende i deler av Europa og Asia. Imidlertid har ruffes blitt introdusert til forskjellige regioner, inkludert Frankrike, hvor de regnes som en invasiv art. Deres tøffe og piggete ryggfinner gjør dem vanskelige for rovdyr å konsumere.

Viperine-slanger lever først og fremst av fisk, og i noen regioner overlapper deres opprinnelige rekkevidde med ruffes. Tilstedeværelsen av invasive ruffer i Middelhavets våtmarker, hvor viperine-slangene er sjeldne og avtar, utgjør en potensiell trussel for den lokale slangebestanden. Tidligere hendelser har vist at fiskespisende slanger i Europa, inkludert huggormslanger, har dødd etter å ha spist invasiv fisk.

Selv om virkningen av invasiv fisk på slangene forblir ustudert, fremhever denne saken behovet for ytterligere forskning på de potensielle truslene fra invasive arter. Å forstå forholdet mellom fiskespisende slanger og invasiv fisk kan bidra til bevaringsarbeid og beskyttelse av innfødte slangebestander.

