Astronomer oppdager det fjerneste raske radioutbruddet, og gir innsikt i det skjulte universet

Astronomer har gjort en banebrytende oppdagelse ved å oppdage det fjerneste raske radioutbruddet (FRB) som noen gang er registrert. Denne avsidesliggende eksplosjonen av kosmiske radiobølger, kjent som FRB 20220610A, ble observert fra en galakse som ligger åtte milliarder lysår unna Jorden. Utbruddet, som varer mindre enn et millisekund, er også en av de kraftigste som noen gang er observert.

Det europeiske sørobservatoriets Very Large Telescope (VLT) spilte en avgjørende rolle i å finne kildegalaksen til FRB. Ved å bruke VLT, var astronomer i stand til å fastslå at denne galaksen er eldre og lenger unna enn noen annen kjent FRB-kilde. Det antas også å være en del av en liten gruppe av sammenslående galakser.

Denne oppdagelsen har viktige implikasjoner for å forstå universets sammensetning. Nåværende metoder for å måle universets masse har gitt motstridende resultater og utfordret standardmodellen for kosmologi. Ved å bruke FRB-er som et verktøy håper astronomer å få innsikt i den "manglende" materien som eksisterer mellom galakser.

Raske radioutbrudd har den unike evnen til å oppdage ionisert materiale, selv i rom som anses som nesten tomt. Dette gjør det mulig for astronomer å måle mengden materie som finnes mellom galakser. Oppdagelsen av FRB 20220610A bekrefter eksistensen av "Macquart-relasjonen", som sier at jo lenger unna en rask radioutbrudd er, jo mer diffus gass avslører den mellom galakser.

Mens den eksakte årsaken til raske radioutbrudd fortsatt er ukjent, bekrefter dette nylige funnet at de er vanlige hendelser i kosmos. Astronomer tror at å studere disse utbruddene ikke bare vil bidra til å oppdage materie mellom galakser, men også hjelpe til med å bedre forstå universets struktur.

Selv om denne oppdagelsen representerer de nåværende grensene for teleskopets evner, gir fremtidige fremskritt enda større muligheter. Square Kilometer Array Observatory bygger for tiden to radioteleskoper i Sør-Afrika og Australia som vil være i stand til å oppdage tusenvis av FRB-er, inkludert de som er mye lenger unna. I tillegg vil det kommende Extremely Large Telescope som bygges i Chile gi astronomer muligheten til å studere kildegalakser med utbrudd enda lenger unna.

Denne betydningsfulle oppdagelsen åpner nye veier for forskning og utforskning av universets skjulte mysterier. Ved å utnytte kraften til raske radioutbrudd er astronomer klar til å flytte grensene for vår forståelse og kaste lys over kosmos hemmeligheter.

kilder:

– European Southern Observatory (ESO)

– Very Large Telescope (VLT)

– Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO)