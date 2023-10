Hva varmer opp solens korona? Nye funn fra Solar Orbiter

Forskere har lenge vært forundret over spørsmålet om hva som varmer opp solens korona. Koronaen er laget av diffust plasma som omgir solen og er bare synlig under en total formørkelse. Til tross for at den er varmere enn solens overflate, som når temperaturer på 6,500 K, er koronaen blek hvit, nesten rosa, og har en temperatur på over en million Kelvin. I en ny studie publisert i The Astrophysical Journal Letters kan forskerne endelig ha funnet svaret.

Studien brukte data samlet inn av NASA/ESA Solar Orbiter, et romfartøy utstyrt med forskjellige instrumenter for å måle magnetiske felt, solvind og høyenergipartikler, samt fange høyoppløselige bilder av solens overflate. Under en nær tilnærming i oktober 2022 tok Solar Orbiter's Extreme Ultraviolet Imager (EUI) detaljerte bilder av små plasmabuer, mens Polarimetric og Helioseismic Imager (PHI) målte den magnetiske polariteten til soloverflaten i samme område.

Funnene avslørte at små variasjoner i magnetisk polaritet kan drive dannelsen av plasmabuer, selv i rolige perioder med solaktivitet. Dette betyr at selv når solen ikke opplever intense utbrudd som prominenser og solutbrudd, er det fortsatt nok aktivitet til å holde koronaen varm. Disse magnetiske feltene på overflaten i liten skala gir en konstant ulme av aktivitet som opprettholder den høye temperaturen til koronaen.

Solar Orbiter har nylig gjort en ny nærme tilnærming til solen og fått enda mer data, som forventes å avdekke ytterligere hemmeligheter om stjernen vår. Med sin dynamiske bane, som av og til tar den nærmere Solen enn Merkur, revolusjonerer Solar Orbiter vår forståelse av Solen og dens dynamikk.

Denne banebrytende forskningen kaster lys over den mystiske oppvarmingsmekanismen til Solens korona og fremhever det intrikate forholdet mellom magnetiske felt og plasmadynamikk. Ytterligere studier og observasjoner fra Solar Orbiter vil fortsette å utdype vår forståelse av solen og dens innvirkning på solsystemet vårt.

