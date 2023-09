Evolusjonshistorie avslører langsom vekst hos krokodiller

En fersk studie publisert i Current Biology med tittelen "Origins of slow growth on the crocodilian stem lineage" har kastet lys over hvorfor krokodiller, inkludert krokodiller og alligatorer, vokser sakte sammenlignet med deres nærmeste levende slektninger, fugler. Forskerteamet undersøkte den indre strukturen til fossile bein fra 200 millioner år gamle krokodilleforfedre, kjent som krokodylomorfer, og fant at de vokste sakte, i likhet med moderne krokodiller.

Forskerne ble overrasket over å oppdage at beinvevet til disse gamle krokodylomorfene besto av en type som kalles parallellfibret bein, noe som indikerer en veksthastighet mellom deres raskt voksende forfedre og dagens langsommere voksende krokodiller. Dette funnet utfordrer den vanlige oppfatningen om at langsom vekst hos levende krokodiller er knyttet til deres stillesittende, semi-akvatiske livsstil. Disse tidlige krokodylomorfene var aktive og fullstendig landlevende dyr, ikke de viltvoksende bakholdsrovdyrene som eksisterer i dag.

Studien innebar også undersøkelse av fossiler fra en nyoppdaget gigantisk krokodilleforfar som levde for 210 millioner år siden i Sør-Afrika. Forskerne analyserte beinene under et kraftig mikroskop for å bestemme alder ved død, årlig veksthastighet og benvevsegenskaper. Ved å sammenligne det nye eksemplaret med andre kjente arter, identifiserte de det som en veldig tidlig krokodilleforfedre, muligens den tidligste av gruppen som inkluderer moderne krokodiller.

Forskerne fant at den gigantiske arten vokste saktere enn andre store reptiler på sin tid, som dinosaurer. Denne langsomme vekststrategien vedvarte og avtok ytterligere i mer nylig utviklede krokodylomorfe arter. Langsom vekst ble et kjennetegn for alle kjente krokodylomorfer som stammer fra deres gamle stamfar, slik at de kunne overleve en masseutryddelse ved slutten av triasperioden.

På den annen side antas dinosaurer å ha overlevd masseutryddelsen ved å vokse raskt. Denne hendelsen førte til sameksistensen av raskt voksende dinosaurer og saktevoksende krokodylomorfer i den følgende epoken, og la til slutt grunnlaget for vekstforskjellene observert i deres moderne etterkommere, fugler og krokodiller.

Studiens funn indikerer at ulikheten i veksthastigheter mellom fugler og krokodiller ble etablert tidlig i gruppens evolusjonshistorie, til tross for at deres felles stamfar var et raskt voksende dyr. Denne forskningen bidrar til vår forståelse av de komplekse faktorene som påvirker vekstmønstre og evolusjonære tilpasninger hos forskjellige arter.

