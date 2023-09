Oppdag nattehimmelen ved Sleeping Bear Dunes National Lakeshore

Sleeping Bear Dunes National Lakeshore tilbyr besøkende sjansen til å oppleve skjønnheten på nattehimmelen med to kommende stjernefester. I samarbeid med Grand Traverse Astronomical Society vil parken arrangere arrangementer 15. september og 21. oktober fra kl. 5 til 11 i Dune Climb-området.

Stjernefestene på Sleeping Bear Dunes National Lakeshore gir besøkende en mulighet til å observere den fantastiske mørke himmelen i parken. Mangelen på lysforurensning gir mulighet for klar utsikt over objekter i dype rom gjennom medfølgende teleskoper. Avhengig av datoen og forholdene kan deltakerne kanskje se stjerner, planeter, meteorer og til og med Melkeveien.

I tillegg til stjernekikking tilbyr arrangementene andre aktiviteter som besøkende kan glede seg over. Før solnedgang vil det være solvisning og barneaktiviteter tilgjengelig. Når det blir mørkt, vil det være drop-in teleskopstasjoner og informasjonsstasjoner som deltakerne kan utforske. For å få mest mulig ut av stjernefesten, oppfordres besøkende til å kle seg riktig etter været og ta med gjenstander som lommelykter (helst med et rødt filter for å bevare nattsyn), kikkerter, insektspray, strandstoler og tepper.

Inngang til stjernefestene er gratis, men det kreves besøkskort for å komme inn i parken. Mer informasjon om hvert arrangement, inkludert parkeringsdetaljer og værrelaterte kanselleringer, finner du på Sleeping Bear Dunes sin online-kalender.

Med det økende tapet av mørk himmel på grunn av lysforurensning, er hendelser som disse viktige for å bevare og verdsette nattehimmelens underverker. Grand Traverse Astronomical Society er dedikert til å fremme offentlig bevissthet og forståelse av astronomi, og gjennom deres samarbeid med Sleeping Bear Dunes National Lakeshore, kan de dele lidenskapen sin for stjernene med et bredere publikum.

kilder:

– Sovende Bear Dunes National Lakeshore

– Grand Traverse Astronomical Society