Oppdag skjønnheten i novemberhimmelen

Himmelen forvandles etter hvert som vi går dypere inn i november. Ikke bare går solen ned tidligere, men den synker også lenger under horisonten, noe som resulterer i mørkere himmel. Med mindre av solstrålene som reflekteres fra jordens atmosfære, blir kontrasten mellom stjernene og den blekksorte bakgrunnen mer uttalt, noe som skaper et fantastisk syn. Selv om vi kan oppfatte himmelen som full av millioner av stjerner, er dette ikke helt sant. Selv på de mørkeste nettene kan det blotte øye bare skjelne rundt 2,500 stjerner.

En av de mest fengslende konstellasjonene å observere i november er Orion, den store mytologiske jegeren. Se mot den østlige horisonten rundt klokken 11, og du vil legge merke til tre klare stjerner som danner en linje. Disse stjernene representerer Orions belte og forblir synlige til daggry. I tillegg kan Orion skryte av andre fremtredende stjerner som Betelgeuse, en massiv stjerne som nærmer seg slutten av livet, og Rigel, en massiv stjerne i sin beste alder. Følger du linjen til Orions belte nedover til venstre, vil du møte Sirius, som ser ut til å være den klareste stjernen på både den nordlige og sørlige halvkule på grunn av dens nærhet til Jorden.

Mens du stirrer på stjernene, kan du ikke unngå å legge merke til at de blinker. Dette fenomenet oppstår på grunn av atmosfærisk turbulens forårsaket av temperaturvariasjoner. Atmosfæren bøyer og deler stjernelys, noe som resulterer i blinkende lysstyrke og fargeendringer. Astronomer bruker ulike teknikker for å dempe effekten av blinking, for eksempel å lokalisere teleskoper på høye fjell og i tørre områder. De bruker også teleskoper med adaptiv optikk, som er i stand til raskt å justere speilene sine for å motvirke forvrengninger forårsaket av blinking. Videre bruker astronomer blyantstrålelasere for å lage "kunstige stjerner" og kompensere for atmosfærisk interferens.

Men for å virkelig overskride atmosfæriske begrensninger, henvender astronomer seg til romteleskoper. Ved å plassere teleskoper noen hundre kilometer over jorden kan de fange lys fra himmelobjekter uten atmosfæriske forstyrrelser. Dette utsiktspunktet gir utrolig detaljerte og enestående bilder som ikke kan hentes fra bakkebaserte observatorier. Det er ikke rart at Hubble-romteleskopet befinner seg i verdensrommet!

November byr også på himmelske gleder å observere. Den strålende Jupiter dominerer kveldshimmelen, mens Venus pryder morgenhimmelen. Den 9. november utspiller det seg et fortryllende skue når halvmånen og Venus står på linje om morgenen. Dessuten, den 24. og 25. vil Jupiter dukke opp i nærheten av månen etter solnedgang. Ikke gå glipp av den årlige Leonid-meteorregjen, som topper seg natt til den 17. Mens årets regn kanskje ikke når sitt maksimale potensial før i 2034, gir den mørke himmelen og mangel på måneskinn en sjanse til å se omtrent 15-20 meteorer i timen.

Så ikke glem å se opp og fordype deg i de fascinerende underverkene på novemberhimmelen.