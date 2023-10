Hva skjer med naturen under en solformørkelse?

Under en solformørkelse gjennomgår naturen noen skumle endringer. Dyr, som er avhengige av solens og månens lys-mørke syklus, kan bli kastet i uorden. Dyr som er aktive på dagtid trekker seg tilbake til sine tilfluktsrom, mens nattaktive dyr kommer i gang og tror de har forsovet seg. Edderkopper bryter ned nettene sine, bare for å bygge dem opp igjen når formørkelsen har passert. I Zimbabwe forlater flodhester elvene sine og drar mot sine nattlige foringsplasser på tørt land. Fisk og fugler som er aktive på dagtid oppsøker nattehvileplassene sine.

Også mennesker kan oppleve effekten av en solformørkelse. Noen mennesker rapporterer at de føler seg trette eller sløve, noe som tilskrives den plutselige endringen i naturlig lys. Atmosfæren opplever også endringer under en solformørkelse, noe som resulterer i endringer i vind, temperatur, skydekke og fuktighet. Fallet i temperatur under en formørkelse kan føre til at luften føles fuktigere. I tillegg kan radiobølger bli forvrengt under en solformørkelse på grunn av endringer i ionosfæren, som påvirker langdistansekommunikasjon.

Skyggene under en solformørkelse er flekkete med bittesmå, lyse halvmåner, noe som skaper en uhyggelig effekt. Selv mikroorganismer kan bli påvirket av en solformørkelse. En studie utført i India fant at bakterier på laboratoriepetriskåler ble mindre og forskjellig formet nær toppen av formørkelsen. Disse resultatene har imidlertid ikke blitt replikert.

Totalt sett skaper en solformørkelse spennende fenomener i naturen, som påvirker dyr, temperatur, radiobølger, skygger og til og med mikroorganismer. Det er et unikt skue som gir oss et innblikk i det fascinerende samspillet mellom himmelske hendelser og den naturlige verden.

