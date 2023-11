Etterforskning av myndighetenes håndtering av Covid-19-pandemien fortsetter med vitnesbyrd fra sjefslege

I en svært etterlengtet opptreden er Sir Chris Whitty, Chief Medical Officer i Storbritannia, satt til å avlegge bevis i dag for den pågående Covid-19-undersøkelsen. Sir Whitty, som ble en av de mest gjenkjennelige skikkelsene i landet under pandemien, forventes å bruke hele tirsdagen på å gi innsikt i regjeringens håndtering av krisen.

Dette vitnesbyrdet fra Sir Whitty følger den nylige opptredenen til tidligere vitenskapelig sjefsrådgiver, Sir Patrick Vallance, som ga sin innsikt i beslutningsprosessen til tidligere statsminister Boris Johnson og teamet hans. Sir Vallances dagbokoppføringer har gitt ekstraordinære glimt inn i regjeringens indre arbeid i denne utfordrende tiden.

Lady Hallett, som leder undersøkelsen, uttalte mandag at Mr. Johnson virket "forvirret" av de komplekse dataene og grafene som ble presentert for ham. Det var tilfeller der han slet med å beholde vitenskapelig informasjon, noe som førte til spørsmål om regjeringens beslutninger og svar på pandemien.

Et initiativ som har møtt kritikk er Mr. Sunaks «Eat Out to Help Out»-ordning, lansert i august 2020 for å støtte restauranter og spisesteder etter nedstengningen. Sir Whitty vil sannsynligvis møte spørsmål knyttet til hans tidligere private kommentarer som refererer til ordningen som "spis ute for å hjelpe ut viruset." Henvendelsen tar sikte på å fullt ut forstå virkningen og effektiviteten av slike statlige tiltak.

Ettersom etterforskningen fortsetter, forventes det at Sir Jonathan Van-Tam, Sir Whittys tidligere stedfortreder, også vil fremlegge bevis senere i uken. Vitnesbyrdene til disse nøkkelfigurene kaster lys over beslutningsprosessen og handlinger som er tatt av regjeringen, og bidrar til en helhetlig forståelse av håndteringen av Covid-19-pandemien i Storbritannia.

-

