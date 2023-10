Utforsk det overraskende fenomenet med spredning av lys med et enkelt atom

Forskere ved Institutt for fysikk, Humboldt-universitetet i Berlin, har gjort en banebrytende oppdagelse om spredning av lys av et enkelt atom. Ledet av Jürgen Volz og Arno Rauschenbeutel har teamet publisert funnene sine i det prestisjetunge tidsskriftet Nature Photonics. Denne nye innsikten kaster ikke bare lys over oppførselen til lys på mikroskopisk nivå, men har også potensial for fremskritt innen kvantekommunikasjon.

I følge Max Plancks hypotese fra 1900, utveksler lys energi med materie i diskrete enheter kalt kvanter. Albert Einstein foreslo senere at disse kvanta, eller fotonene, var de grunnleggende lyspartiklene. I dag er fotodioder i stand til å oppdage et enkelt foton, da de konverterer deteksjonen til korte strømpulser.

Når et enkelt atom eksiteres til å fluorescere av en laserstråle, oppfører det resulterende fluorescerende lyset seg annerledes enn laserlyset som eksiterte det. Mens fotoner forekommer samtidig i laserlys, sprer et enkelt atom bare ett foton om gangen. Forskerne fant imidlertid at når to laserfotoner treffer et enkelt atom samtidig, absorberer atomet ett foton, men lar det andre passere. Det absorberte fotonet sendes så ut i en tilfeldig retning før atomet kan absorbere et annet foton.

Den overraskende oppdagelsen kom da forskerteamet fjernet en spesifikk fargekomponent fra det fluorescerende lyset ved hjelp av et filter. De observerte at strømmen av enkeltfotoner forvandlet seg til par av fotoner som ble oppdaget samtidig. Denne uventede effekten utfordrer vår hverdagsoppfatning og trosser tidligere oppfatninger om spredningsevnen til et enkelt atom.

I tillegg til sin fascinerende natur, har dette fenomenet praktiske implikasjoner for kvanteteknologier. Fotonparene som genereres gjennom denne prosessen er kvantemekanisk sammenfiltret, noe som muliggjør fenomener som teleportering av kvantetilstander. Forskerne mener at bruken av enkeltatomer som kilder for sammenfiltrede fotonpar overgår eksisterende kilder når det gjelder lysstyrke og kompatibilitet med kvanterepeatere og kvanteporter som brukes i langdistanse kvantekommunikasjon.

Evnen til å manipulere og forstå atferden til lys på atomnivå åpner for nye muligheter innen kvantekommunikasjon og informasjonsbehandling. Denne forskningen tjener som en påminnelse om at våre daglige intuisjoner kanskje ikke alltid stemmer overens med den mikroskopiske verdenens intrikate virkemåte.

FAQ

Hva er betydningen av forskningen utført av Institutt for fysikk ved Humboldt University?

Forskningen gir ny innsikt i spredningsadferden til lys av et enkelt atom og dets potensielle anvendelser i kvantekommunikasjon.

Hva oppdaget forskerne?

Forskerne fant at når en spesifikk fargekomponent fjernes fra det fluorescerende lyset som sendes ut av et enkelt atom, forvandles strømmen av enkeltfotoner til par av fotoner som oppdages samtidig.

Hvordan påvirker denne oppdagelsen kvantekommunikasjon?

De sammenfiltrede fotonparene som genereres gjennom denne prosessen har praktiske anvendelser i kvantekommunikasjon, for eksempel teleportering av kvantetilstander og kompatibilitet med kvanterepeatere og kvanteporter.

Hva er kvantemekanisk sammenfiltring?

Kvantemekanisk sammenfiltring refererer til et fenomen der to partikler blir koblet sammen på en slik måte at tilstanden til den ene partikkelen er avhengig av tilstanden til den andre, uavhengig av den fysiske avstanden mellom dem.

Hvordan kan denne forskningen bidra til fremskritt innen kvanteteknologi?

Ved å forstå spredningsadferden til enkeltatomer og deres evne til å generere sammenfiltrede fotonpar, kan forskere utvikle mer effektive og lysere kilder til kvanteinformasjon for applikasjoner innen kvantekommunikasjon og informasjonsbehandling.