Ny teknikk tillater presis adressering og deteksjon av enkeltstående sjeldne jord-ioner i nanopartikler

Forskere søker stadig etter de mest effektive og pålitelige plattformene for behandling av kvanteinformasjon. Et hovedmål er å utvikle et system som ikke bare kan utføre kvanteoperasjoner med høy nøyaktighet og hastighet, men også grensesnitt med et kvantenettverk. Dette vil muliggjøre etableringen av et robust kvanteinternett. For å oppnå dette trenger forskere et system som kan generere sammenfiltring mellom langlivede materie-qubits og fotoner, noe som muliggjør et lite tap og raskt grensesnitt mellom forskjellige noder i et fremtidig kvantenettverk.

I en fersk studie publisert i Optica har et team av forskere fra ICFO, ledet av prof. Hugues de Riedmatten, utviklet en ny teknikk som tar tak i disse utfordringene. Ved å bruke sjeldne jordarts-ion-dopete krystaller, var forskerne i stand til å lage et system med de nødvendige egenskapene for effektiv lys-materie-interaksjon og enkeltiondeteksjon. Ionene ble fanget i nanopartikler og koblet til et fibermikrokavitet.

Teamet dyrket nanopartikler dopet med erbiumioner, hvor hver nanopartikkel inneholder rundt 1000 Er-ioner. Disse nanopartikler ble deretter plassert på et speil og avkjølt til rundt 6 Kelvin. Ved å justere et buet speil laget på en optisk fiber med en nanopartikkel, ble det dannet et hulrom. Forskerne var i stand til å adressere og oppdage enkeltstående sjeldne jordarters ioner i nanopartikkelen ved hjelp av dette oppsettet.

Fordelen med å bruke nanopartikler er at deres reduserte volum tillater en høy tetthet av ioner samtidig som de opprettholder en lav gjennomsnittlig fysisk avstand mellom dem. Dette sikrer at frekvensene til ionene er distinkte nok til å kunne skilles helt, noe som muliggjør adressering av individuelle ioner. Forskerne demonstrerte at en konstellasjon av interagerende ioner kan finnes i nanopartikkelen, noe som gjør den til en potensiell kandidat for et småskala kvanteinformasjonsbehandlingssystem.

Denne utviklingen åpner for nye muligheter for fremstilling av kvanteenheter og fremme av kvantedatabehandling og kommunikasjonsteknologi. Ved å forstå og kontrollere individuelle sjeldne jordarters ioner i nanopartikler, kan forskere låse opp nye veier for å behandle kvanteinformasjon og bygge mer effektive kvantenettverk.

FAQ

1. Hva er qubits?

Qubits er de grunnleggende byggesteinene i kvanteinformasjon. De kan være fysiske systemer, som superledende kretser, fangede atomer eller defekter i faste stoffer, som koder for kvanteinformasjon ved hjelp av forskjellige tilstander.

2. Hvordan samhandler qubits med hverandre?

Qubits kan samhandle med hverandre gjennom ulike metoder, for eksempel elektriske eller magnetiske felt som er avhengige av qubitens tilstand. Disse interaksjonene er avgjørende for å utføre kvanteoperasjoner og skape sammenfiltring mellom qubits.

3. Hva er ion-dopete krystaller av sjeldne jordarter?

Ione-dopete krystaller med sjeldne jordarter er faststoffmaterialer som inneholder ioner fra elementgruppen sjeldne jordarter. Disse krystallene har unike egenskaper, som lange koherenstider og forskjellige grunntilstander, som gjør dem egnet for lys-materie-interaksjon og kvanteinformasjonskoding.

4. Hvordan fungerer den nye teknikken?

Den nye teknikken går ut på å dyrke nanopartikler dopet med sjeldne jordarters ioner og plassere dem på et speil. Ved å justere et buet speil på en optisk fiber med en nanopartikkel, dannes et hulrom. Dette oppsettet muliggjør nøyaktig adressering og deteksjon av enkeltstående sjeldne jordarters ioner i nanopartikkelen, noe som letter effektiv lys-materie-interaksjon.

5. Hva er de potensielle bruksområdene for denne teknikken?

Denne teknikken åpner for muligheter for fremstilling av kvanteenheter og fremme av kvantedatabehandling og kommunikasjonsteknologier. Ved å forstå og kontrollere individuelle sjeldne jordarters ioner i nanopartikler, kan forskere utforske nye veier for å behandle kvanteinformasjon og bygge mer effektive kvantenettverk.

(Kilde: ICFO)