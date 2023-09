Økningen i menneskelig befolkning truer biologisk mangfold og økosystemer

By

I en bok om kunstig intelligenss fremtid presenterer MIT-professor Max Tegmark et dystopisk scenario der maskiner vedtar mål som er skadelige for menneskeheten hvis de ikke er i stand til nøyaktig å forstå og tilpasse seg menneskelige interesser. Selv om dette kan virke langsøkt, har vår egen art, gjennom den raske utvidelsen av menneskelig intelligens, hatt en dyp innvirkning på planeten og andre levende vesener.

Menneskeheten, som en gang møtte et kritisk øyeblikk med bare noen få tusen individer igjen, representerer nå 36 % av alle pattedyr på jorden. Ytterligere 60 % består av dyr som kyr, som er avlet frem for konsum. Bare 4 % er ville dyr. Vår fremgang har resultert i redusert plass for andre dyr, noe som førte til den sjette masseutryddelsen, den første som ble forårsaket av en enkelt art. Denne utryddelseshendelsen er ikke begrenset til individuelle arter, men påvirker hele grener av det evolusjonære treet, med slekter som forsvinner med en hastighet 35 ganger raskere enn de siste 65 millioner årene.

Forskere har funnet ut at minst en tredjedel av kjente virveldyr opplever populasjonsnedgang og blir begrenset til mindre økosystemer. For eksempel var det en gang 10 millioner elefanter på begynnelsen av det 20. århundre, men i dag er det mindre enn en halv million, med mange land som ikke lenger er vertskap for disse storslåtte skapningene.

Tapet av hele slekter forstyrrer ikke bare økosystemene, men påvirker også menneskers helse og velvære. Forsvinningen av store rovdyr i visse regioner har ført til en økning i bestanden av hvithalehjort og mus, som er vert for flått som overfører borreliose. I tillegg bidrar overutnyttelse av naturressurser og ødeleggelse av biologisk mangfold til spredning av sykdommer mellom dyr og mennesker, som sett med Covid-19-pandemien.

Bevaring av biologisk mangfold og investering i beskyttelse av tropiske skoger, der de høyeste nivåene av biologisk mangfold finnes, er avgjørende for å dempe sammenbruddet av økosystemene. Umiddelbare tiltak, ledsaget av betydelige investeringer, er nødvendig for å forhindre ytterligere ødeleggelser. Hvis vi fortsetter på vår nåværende vei, kan konsekvensene bli langt mer katastrofale enn vi kan forestille oss.

Kilder: Max Tegmarks bok om kunstig intelligens, studie publisert i PNAS, International Union for Conservation of Nature database