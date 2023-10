Forutsi spinnfeil i silisiumkarbid: et skritt mot å fremme kvanteteknologier

Forskere ved University of Chicagos Pritzker School of Molecular Engineering har utført en beregningsstudie for å forutsi dannelsen av spesifikke spinndefekter i silisiumkarbid. Resultatene av studien deres, publisert i Nature Communications, gir et viktig skritt i å identifisere fabrikasjonsparametere for spinndefekter som kan brukes i kvanteteknologier.

Forstå spinnfeil

Spinndefekter i halvledere og isolatorer er urenheter eller feilplasserte atomer i et fast stoff som bærer et elektronisk spinn. Denne egenskapen kan brukes til å lage qubits, den grunnleggende operasjonsenheten i kvanteteknologier. Syntesen av spinndefekter er imidlertid ennå ikke helt optimalisert, og det er ingen klar strategi for å konstruere disse defektene til spesifikke spesifikasjoner. I silisiumkarbid, et materiale kjent for sin tilgjengelighet og potensial for spinn-qubits, har forskjellige eksperimenter gitt forskjellige anbefalinger for å skape ønskede spinnfeil.

En beregningsreise

For å forstå dannelsen av spinndefekter brukte forskerteamet ledet av Giulia Galli omfattende atomistiske simuleringer. De fokuserte på å forutsi dannelsen av en bestemt type spinndefekt kjent som "divacancies", som skapes ved å fjerne et silisium- og karbonatom fra silisiumkarbid. Divacancies viser løfte for sensing av applikasjoner og kvanteteknologier.

Låser opp Quantum Sensing

Kvantesansing har potensial til å oppdage magnetiske og elektriske felt, samt avsløre vanskelighetene ved komplekse kjemiske reaksjoner. Men for å låse opp dette potensialet, må de riktige spinnfeilene eller qubitene opprettes på de riktige stedene. Teamet kombinerte flere beregningsteknikker for å studere bevegelsene til atomer og ladninger under defektdannelse ved forskjellige temperaturer.

Oppnå kontrollerbarhet

Teamets simuleringer avslørte de spesifikke forholdene under hvilke divacancy-spinndefekter kan dannes effektivt og kontrollerbart i silisiumkarbid. Ved å forstå den komplekse mekanismen for defektdannelse, blir det mulig å unngå uønskede forstyrrende defekter som kan påvirke de ønskede sanseevnene til spinndefekter. Beregningsverktøyene utviklet av forskerteamet kan brukes av eksperimentelle til å konstruere ulike spinndefekter i silisiumkarbid og andre halvledere.

Fremtidige retninger

Teamet planlegger å utvide sine beregningsstudier til å inkludere mer realistiske forhold, som overflater, belastning og makroskopiske defekter. De har også som mål å forstå hvordan overflater påvirker dannelsen av spinndefekter. Mens ytterligere arbeid er nødvendig for å generalisere verktøyet deres for å forutsi et bredere spekter av defektdannelsesprosesser og defektarrayer, demonstrerer teamets proof-of-principle-studie evnen til å beregne betingelser som kreves for å skape ønskede spinn-defekter. Med fortsatt forskning og algoritmeforbedringer er fremskritt innen kvanteteknologier innen rekkevidde.

kilder:

– Naturkommunikasjon (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41632-9