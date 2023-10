Datamodell avslører utviklingen av alpine isdekke over 120,000 XNUMX år

By

En ny datamodell har rekonstruert utviklingen av alpine isdekke de siste 120,000 XNUMX årene med enestående presisjon, ifølge en studie utført av eksperter fra universitetene i Lausanne, Bern og Zürich. Modellen gir en fengslende visuell opplevelse og er et betydelig gjennombrudd innen glasiologi og klimatologi.

Forskerne brukte geomorfologiske ledetråder i feltet, som morener og uberegnelige steinblokker, for å validere simuleringen. Kompleksiteten i modelleringsprosessen var tydelig, siden det tok seks år å sette opp klima- og glasiologiske modeller riktig for å matche det som er observert i virkeligheten.

Imidlertid utgjør modellens verifisering utover 24,000 XNUMX år en utfordring på grunn av isens maksimum i denne perioden som utrydder alle tidligere bevis. Selv om denne begrensningen eksisterer, forblir datamodellen et kraftig verktøy for å ramme vår forståelse av global oppvarming.

Ved å sammenligne fortid og nåtid avslører modellen en sterk forskjell. For omtrent 24,000 XNUMX år siden var byer som Lausanne dekket av over én kilometer med is, noe som understreker den betydelige virkningen av dagens klimaendringer.

De europeiske alpene, karakterisert som en fremtredende fjellkjede som strekker seg over Sentral-Europa, dekker omtrent 200,000 XNUMX kvadratkilometer. Disse majestetiske fjellene har påvirket kulturene, økonomiene og miljøene i landene de spenner over, inkludert Østerrike, Frankrike, Tyskland, Italia, Liechtenstein, Monaco, Slovenia og Sveits. Alpene ble dannet for millioner av år siden gjennom kollisjonen av tektoniske plater, noe som resulterte i det fantastiske landskapet og de ruvende toppene vi ser i dag.

Alperegionen opplever forskjellige værforhold, og støtter et bredt utvalg av endemiske plante- og dyrearter. Dessuten spiller Alpene en nøkkelrolle i den europeiske økonomien som et populært turistmål og historisk betydningsfull gruveindustri.

Samlet sett gir denne studien verdifull innsikt i utviklingen av alpine isdekke og rollen til de europeiske alpene i å forme både det naturlige landskapet og menneskelige kulturer.

