Cats' purring Mechanism: Ny studie utfordrer tidligere forståelse

En fersk studie utført av forskere ved Universitetet i Wien utfordrer den langvarige troen på at katter produserer spinnende lyder gjennom sykliske sammentrekninger av stemmefoldsmusklene. I motsetning til tidligere teorier antyder studien at strupehodet til en katt kan generere spinnelyder uten behov for sykliske nevrale input eller repeterende muskelsammentrekninger.

Tradisjonelt ble det antatt at kattespind ble produsert gjennom rytmisk sammentrekning og avslapning av stemmefoldmusklene i strupehodet, noe som krever konstant nevral kontroll fra hjernen. Den nye forskningen avslører imidlertid en annen mekanisme som spiller. Anatomiske undersøkelser utført som en del av studien avdekket en unik pute i kattenes stemmefolder, som gjør dem i stand til å produsere lavfrekvente lyder assosiert med spinning.

Studiens funn viser at huskatter kan generere imponerende lave lyder ved spinnende frekvenser uten behov for sykliske muskelsammentrekninger. Disse lydene ligner på den "knirkende stemmen" eller "vokalyngelen" som er observert hos mennesker. Denne oppdagelsen reiser spørsmål om vår nåværende forståelse av kattens spinning og fremhever behovet for ytterligere forskning.

Ifølge Christian T. Herbst, hovedforskeren, kan tilstedeværelsen av denne unike puten i kattens stemmebånd forklare hvordan et så lite dyr kan produsere lyder ved utrolig lave frekvenser. De observerte frekvensene varierer fra 20-30 Hz, som er betydelig lavere enn de laveste basslydene som produseres av menneskestemmer.

Studien, publisert i Current Biology, motbeviser ikke fullstendig den forrige teorien, men fremhever ufullstendigheten i vår forståelse av kattens spinning. Ytterligere forskning er nødvendig for fullt ut å forstå spinnemekanismen og dens betydning i kattevokalisering.

Referanse: "Huskattestruper kan produsere spinnende frekvenser uten nevrale input" av Christian T. Herbst, Tamara Prigge, Maxime Garcia, Vit Hampala, Riccardo Hofer, Gerald E. Weissengruber, Jan G. Svec og W. Tecumseh Fitch, Current Biology , DOI: 10.1016/j.cub.2023.09.014.